Wann kommt Avatar: Fire and Ash zu Disney Plus? Diese Wartezeit erwartet dich!

Der Kinosaal ist dunkel, Pandora leuchtet in vielen schönen Farben und kaum läuft der Abspann, stellt sich für viele Fans dieselbe Frage: Wann kommt Avatar: Fire and Ash endlich zu Disney Plus? Denn so gewaltig das Kinoerlebnis auch ist, Avatar gehört zu diesen Filmen, die man nicht nur einmal sehen will. Und am liebsten zu Hause, mit Zeit, Ruhe und ohne Sitznachbarn der sich mit Nachos den Bauch vollstopft und dabei die Käsesauce auf dich gekleckert hat.

Avatar: Fire and Ash ist für Disney kein normaler Blockbuster. Es ist das nächste Kapitel eines der erfolgreichsten Film-Franchises aller Zeiten. Genau deshalb wird Disney hier keine Eile haben.

Ein Blick zurück hilft: Avatar: The Way of Water startete im Dezember 2022 im Kino und erschien erst im Juni 2023 auf Disney Plus. Rund sechs Monate Wartezeit und das war kein Zufall. Disney wollte den Film so lange wie möglich exklusiv im Kino halten. Mit Erfolg. Alles deutet darauf hin, dass Avatar: Fire and Ash auf Disney Plus denselben Weg gehen wird.

Realistische Einschätzung: Wann ist der „Disney Plus“-Release?

Der Kinostart war am 17. Dezember 2025 (Österreich, Deutschland). Rechnet man mit dem bisherigen Avatar-Muster, ergibt sich ein ziemlich klares Bild:

Nicht im Januar. Nicht im Februar. Und sehr wahrscheinlich auch nicht im März. Ein Disney-Plus-Release ist frühestens im späten Frühjahr 2026 realistisch, wahrscheinlicher also sogar Mai oder Juni 2026. Genau dann, wenn das Kino-Geschäft langsam abflacht und Disney den nächsten Hype-Zyklus zündet. Das heißt nicht, dass der Film nicht schon wie sein Vorgänger bereits im März als digitaler Kauftitel verfügbar sein wird.

YouTube-Video

Warum bei Avatar länger warten als bei Marvel?

Während Marvel-Filme oft schon nach drei bis vier Monaten auf Disney Plus landen, spielt Avatar in einer anderen Liga. Das liegt nicht nur am Budget oder an James Cameron, sondern am Langzeit-Effekt. Avatar-Filme funktionieren wie Großereignisse. Sie laufen monatelang im Kino, generieren immer wieder neue Zuschauer und profitieren stark von IMAX- und Premium-Vorstellungen. Disney wäre wirtschaftlich fahrlässig, dieses Fenster zu früh zu schließen. Kurzum: Avatar-Filme laufen einfach länger im Kino, als andere Disney-Produktionen.

Viele von uns werden Fire and Ash im Kino sehen, vielleicht sogar mehrfach. Andere warten bewusst auf Disney Plus, um Pandora in Ruhe zu erleben. Beides ist Teil des Plans. Eines ist aber sicher: Wenn Avatar: Fire and Ash den Streamingdienst Disney Plus erreicht, wird es sich wieder wie ein kleines Event anfühlen. Social Media wird voll sein, Diskussionen flammen neu auf, Details werden entdeckt, die im Kino untergingen.

Realistisch heißt das also: Frühjahr oder Sommer 2026. Nicht früher, aber ziemlich sicher auch nicht später. Pandora läuft nicht weg. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, wenn Disney den exakten Termin preisgibt.

