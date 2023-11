Werden Charaktere aus Avatar: Frontiers of Pandora in Filmen zu sehen sein?

Avatar: Frontiers of Pandora ist das kommende First-Person-Action-Adventure-Spiel des Entwicklers Ubisoft. Obwohl es auf James Camerons Avatar-Filmreihe basiert, wird der Titel nicht nur eine Wiederholung der bekannten Story darstellen. Stattdessen handelt es sich bei der Geschichte des Spiels um ein eigenständiges Abenteuer, das Elemente aus den Filmen einbezieht und gleichzeitig einige eigene Ideen einbringt. Vor diesem Hintergrund fragen sich Spieler möglicherweise, ob die in Avatar: Frontiers of Pandora eingeführten Charaktere irgendwann in den Filmen auftauchen werden. Glücklicherweise sprach Josh Izzo, Executive Vice President für Franchise-Entwicklung bei Lightstorm Entertainment, mit dem englischsprachigen Magazin Comicbook.com über diese Thematik.

In einem Clip spricht Izzo darüber, wie die Entwickler Inhalte aus den Filmen einbringen, um die Geschichte von Avatar: Frontiers of Pandora voranzutreiben. Zum Beispiel erwähnt er, dass sich das Team in dem Spiel auf General Ardmore bezieht, gespielt von Edie Falcos Charakter. Die Fans möchten jedoch wissen, ob es letztendlich anders läuft, und wir eventuell in zukünftigen Filmen Charaktere aus Frontiers sehen könnten.

Wird es ein Crossover zwischen Avatar: Frontiers of Pandora und den Filmen geben?

Zu diesem Thema sagte Izzo: „Aus einer umgekehrten Perspektive, vom Spiel zum Film, aus der Charakterperspektive, TBD. Aber aus einer Art Biom-, Kreaturen- und Weltperspektive gibt es immer potenzielle Möglichkeiten für diese Art von Crossover, von der Welt geschaffenes Zeug, das es möglicherweise in den Film schafft, wenn die Filmemacher denken, dass es irgendwie … dass es im Rahmen dessen funktioniert, was in dieser bestimmten Szene passieren wird.“

Wenn man das ein wenig aufschlüsselt, ist es klar, dass das Team nicht bereit ist, diese Informationen weiterzugeben, wenn irgendwelche Charaktere den Sprung in die Filme schaffen. Es ist möglich, dass wir nie einen Crossover sehen werden, aber die Option besteht. Im Moment können Fans wahrscheinlich damit rechnen, dass ein Teil der Welt- und Kreaturenkonstruktion im Spiel zukünftige Filme beeinflussen wird, wenn es sinnvoll ist. Hoffentlich wird sich Frontiers bei der Fangemeinde als ausreichend beliebt erweisen, und wir sehen in naher Zukunft weitere substanziellere Crossovers.

Der Release von Avatar: Frontiers of Pandora wurde bereits mehrmals verschoben, soll aber am 7. Dezember erscheinen. Das Spiel wird für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Fans der Franchise werden sich freuen zu hören, dass die erste Veröffentlichung nicht das Ende von Frontiers of Pandora bedeutet, da die Entwickler bereits einen umfangreichen Season Pass enthüllt haben, der zwei Story-Erweiterungen enthalten wird. Der erste davon wird nächsten Sommer erscheinen, der zweite irgendwann im nächsten Herbst.