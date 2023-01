Schon wieder… Ubisoft verschiebt Skull and Bones zum 7ten Mal!

Soll das ein Running Gag sein? Dann finde ich ihn nämlich nicht mehr lustig. Skull and Bones, das Piratenspiel von Ubisoft Singapur, wurde wieder verschoben!

Skull and Bones - (C) Ubisoft

Skull and Bones Fakten

Entwickler: Ubisoft Publisher: Ubisoft Genre: Action-Adventure Release: 08/11/2022 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Skull and Bones

Skull and Bones hätte eigentlich am 9. März 2023 erscheinen sollen. Nein, ursprünglich war es für das zweite Halbjahr 2018 geplant, wurde aber auf 2019 verschoben. Danach folgte eine Verschiebung auf März 2020. Im Oktober 2019 beschloss man, dass das Spiel im Geschäftsjahr 2021 kommen wird. Im Mai 2021 sagte Ubisoft, dass es im Geschäftsjahr 2022 erscheinen wird. Im Juli 2022 gab man den 8. November 2022 als Release-Termin an, um ihn im September wieder auf den 9. März 2023 zu verschieben. Und jetzt? Skull and Bones hat keinen neuen Release-Termin, nur ein Release-Fenster.

Das Piratenspiel soll irgendwann im Geschäftsjahr 2023 erscheinen, also zwischen April 2023 und März 2024. Spannend, oder? Immerhin wurde das Spiel, dass von Assassin’s Creed 4 Black Flag inspiriert wurde, erstmals auf der E3 2017 angekündigt.

Release-Odyssee mit Skull and Bones

Hinter den Kulissen war die Entwicklung von Skull and Bones wie ein Piratenschiff auf hoher See. Die Wellen gingen auf und ab. Manchmal hat die Mannschaft (anscheinend) gemeutert. Manchmal hat der Kapitän das Ruder verloren. Und meistens hat man sich Ziele gesetzt, die man nie erreichen konnte. Das Piratenleben ist wirklich schrecklich fad, vor allem wenn man nie dort hin kommt, wo man hinmöchte. Nämlich zum Release-Termin eines Videospiels.

Bei Ubisoft tut sich sonst auch noch einiges, immerhin hat man drei unangekündigte Spiele abgesagt, gab jedoch keine Details darüber bekannt, wie diese Projekte aussehen würden. Diese “frohe Botschaften” gab man Investoren in einer Telefonkonferenz von Ubisoft bekannt, machte aber danach gleich wieder einige Zusicherungen.

Release-Fenster für Skull and Bones in der Übersicht:

Zweite Halbjahr 2018 2019/2020 März 2020 2021/2022 2022/2023 8. November 2022 9. März 2023 2023/2024

Ubisoft mit vielen Spielen für 2023/2024

Der Release-Kalender des französischen Publishers ist gut gefüllt, immerhin gibt es neben Skull and Bones noch andere Spiele wie Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora und noch ein unangekündigtes Spiel. Auch wenn zu Letzterem keine Details bekanntgegeben wurden, neckte man, dass es sich um ein großes Projekt handle. Es ist natürlich möglich, dass das Spiel ein neuer Eintrag in ein etabliertes Franchise des Unternehmens ist.

Eigenartigerweise wurde Beyond Good & Evil 2 nicht genannt, dass wie Skull and Bones auf der E3 2017 enthüllt wurde. Das Remake von The Prince of Persia: The Sands of Time findet man ebenfalls nicht in dieser Aufzählung. Ob es wie Skull and Bones gerade einen Neustart durchmacht?

Skull and Bones befindet sich bei Ubisoft Singapur für Windows PC, PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S in Entwicklung.