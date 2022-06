Avatar: Frontiers Of Pandora – Release-Termin anscheinend geleakt

Avatar: Frontiers of Pandora - Release für 2022 angesetzt. - (C) 20th Century Fox, Ubsioft

Laut einem Insider soll der Release-Termin für Avatar: Frontiers of Pandora am 18. November 2022 sein. Ubisoft hat dieses Gerücht bisher nicht kommentiert – um eine Stellungnahme wurde unsererseits gebeten.

Es war einer der größten Überraschungen der letzten Jahre: Ubisoft enthüllte, dass man an einem Avatar-Videospiel arbeite. Ein Open World-Titel, in der Welt von James Camerons Avatar-Film. Nach der Enthüllung wurde ein Release-Fenster für 2022 ausgegeben, etwas, dass laut Ubisoft noch immer passieren wird, obwohl wir schon länger nichts mehr davon gesehen haben.

Avatar: Frontiers of Pandora – Release-Gerüchte

Wann erscheint Avatar: Frontiers of Pandora? Eine Frage die du dir sicherlich schon gestellt hast, wenn du Open World-Spiele und den Kinofilm aus dem Jahr 2009 magst. Trotz aller Befürchtungen, dass das Spiel wie viele Andere verschoben wird, behauptet Insider Tom Henderson (via Twitter), das es ein “internes” Release-Datum mit dem 18. November 2022 gibt. So zumindest seine Quellen – die ansonsten immer gut sind.

Der November könnte also ziemlich dicht gefüllt werden, immerhin soll auch God of War Ragnarök in diesem Monat erscheinen. Eine Ankündigung warten wir diese Woche noch ab – ob sie tatsächlich passieren wird. Außerdem soll das neue Need for Speed (2022) ebenfalls im November kommen.

I don't know the release date, btw. To speculate though, Nov 11th would be my guess. The next Need for Speed installment is due to launch on November 4th and sources have suggested that the current plan for Ubisoft's Avatar title is due to launch on November 18th. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 30, 2022

Wie genau ist dieses “geleakte” Releasedatum?

Bisher hatte Tom Henderson eine gute Quote, wenn es um Spiele von EA und Ubisoft ging. Der gut vernetzte Gaming-Insider schlägt nur selten daneben – daher wäre es spannend, wie Ubisoft die nächsten Tage darauf reagieren wird.

Wenn Avatar: Frontiers of Pandora tatsächlich noch 2022 erscheinen wird, dann werden wir den Titel wohl in den nächsten Wochen in einer eigenen Ubisoft Forward-Präsentation sehen bzw. spätestens auf der Gamescom 2022. Ubisoft ist einer der wenigen großen Namen, die der Großveranstaltung in Köln (Deutschland) nicht fern bleiben.

Avatar: Frontiers of Pandora befindet sich für PS5, Xbox Series X/S, Amazon Luna, Google Stadia und Windows PC in Entwicklung.