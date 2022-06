God of War Ragnarök: Release-Ankündigung bereits nächste Woche?

God of War: Ragnarök - (C) Sony Interactive Entertainment

Du hast dir schon öfters die Frage gestellt: Wann erscheint God of War Ragnarök? – Ursprünglich sollte die Fortsetzung des sanften Neustarts des Kratos-Abenteuers aus 2018 bereits 2021 erscheinen, wurde aber auf 2022 verschoben. Und bisher wissen wir auch nicht mehr, aber das könnte sich nächste Woche ändern, wenn wir vielleicht das God of War Ragnarök Release-Datum erhalten.

Es gibt bereits einige Theorien und Spekulationen, weil PlayStation bisher nicht die Katze aus dem Sack gelassen hat. Der Leaker The Snitch hatte bisher eine makellose Rate, wenn es um State of Play-Termine ging. Er nannte auch zuvor einige Titel beim Summer Games Fest.

State of Play-Sendung zu God of War Ragnarök bereits Ende Juni 2022?

The Snitch (via Twitter) neckt uns mit einem möglichen Datum für eine neue State of Play-Sendung, die das kommende God of War Ragnarök als großen Schwerpunkt haben soll. Der Leaker twitterte ein GIF mit einem lächelnden Kratos, während die Zahlen 11110 auf dem Bildschirm erschienen. 11110 ist binär für 30, was den 30. Juni impliziert.

Der 30. Juni würde sich perfekt als State of Play-Datum eignen, da es ein Donnerstag ist – ein Tag an dem PlayStation normalerweise seine Präsentationen durchführt.

Wie sicher ist der Termin? Neben The Snitch gibt es auch einen anderen Branchenkenner, Tom Henderson, der ebenfalls vorgeschlagen hat, dass es Ende Juni eine weitere State of Play-Sendung geben wird.

God of War Ragnarök: Release-Theorien

Aktuell ist der November 2022 hoch im Kurs, allerdings gibt es auch Befürchtungen, dass das Erscheinungsdatum ins Jahr 2023 verschoben wird. Dieses Schicksal haben bereits einige Titel durchgemacht: Starfield, Redfall, der Breath of the Wild-Nachfolger und viele andere Videospiele, die wir eigentlich noch dieses Jahr erwartet hätten. Andererseits gibt es seit Ende 2021 eine Altersbewertung für den Titel, sodass ein Release-Termin nur noch Formsache scheint.

Was bisher offiziell kommuniziert wurde?

God of War Ragnarök erscheint 2022 für PS4 und PS5. Ein PC-Release-Erscheinungsjahr wurde seitens PlayStation nicht veröffentlicht.