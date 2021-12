God of War Ragnarök – Release-Termin näher als gedacht? – Altersbewertung aufgetaucht

God of War: Ragnarök - (C) Sony Interactive Entertainment

Obwohl wir zu God of War Ragnarök noch kein offizielles Release-Datum bekommen haben, scheint es, dass dieses näher ist als wir gedacht hätten.

Bei God of War Ragnarök wurde in Saudi-Arabien einer Alterseinstufungs-Bewertung durchgeführt. Normalerweise macht man das, direkt am Ende der Produktion, oder wenn keine wichtigen Story-Veränderungen mehr erwartet werden. Anscheinend ist die Geschichte abgeschlossen und Sony Santa Monica kümmert sich nur noch um den Feinschliff.

Das ESRB (Entertainment Software Ratings Board)-Äquivalent in Saudi-Arabien ist die General Media Authority, die God of War Ragnarok mit einer Bewertung von „18 und höher“ ausgezeichnet hat, was niemanden wirklich überraschen sollte.

Es würde nicht überraschen, wenn es die nächsten Wochen weitere Alterseinstufungs-Bewertungen wie jene der ESRB oder USK gegen wird.

Noch ein Release-Termin-Gerücht für God of War Ragnarök

Der bekannte Dataminer “PlayStation Game Size” brachte vor wenigen Tagen das Gerücht auf, dass God of War Ragnarök am 30. September 2022 kommen soll. Natürlich könnte es sich hierbei auch nur um einen sogenannten Platzhalter handeln, immerhin stammt der Datamine aus dem PlayStation Network.

“Keine Jugendfreigabe” für Kratos und Sohn

Auch wenn das Rating aus Saudi-Arabien das erste seiner Art ist, es werden wohl auch noch andere Behörden dem Publikum nahe legen, dass der Titel erst ab einem Mindestalter von 18 Jahren ist. Wahrscheinlich wird das neue Abenteuer von Kratos und Atreus auch in Deutschland ausschließlich für volljährige Spieler freigegeben.

God of War Ragnarök wird als Cross-Gen-Titel von Sony Santa Monica entwickelt und feiert seinen Release wohl dieses Jahr für PS4 und PS5. Neben Horizon: Forbidden West und Gran Turismo 7 ist es wohl das meisterwartete exklusive PlayStation-Spiel für 2022.