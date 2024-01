Welche PlayStation-Portierungen erwarten PC-Spieler zukünftig? – Ein Leak deutet 5 Spiele an!

Die jüngste Welle von Erstanbieter-PC-Portierungen für PlayStation hat die Online-Gerüchteküche erreicht. Wenn dieses Gerücht wahr ist, dürfen wir uns im Jahr 2024 auf die Ausweitung einiger der besten PlayStation-Exklusivtitel von Sony für den PC freuen.

Obwohl Sony traditionell stark auf exklusive Titel für PlayStation-Konsolen setzt, hat das Unternehmen in den letzten Jahren daran gearbeitet, einige dieser Spiele für ein breiteres PC-Publikum zugänglich zu machen. Dies führte zu gemischten Ergebnissen, wobei Titel wie “Horizon Zero Dawn” und “God of War” Erfolge feierten, während andere wie “Uncharted: Legacy of Thieves Collection” und “The Last of Us Part 1” auf PC-Verkaufsplattformen wie Steam Schwierigkeiten hatten.

Welche PlayStation Portierungen erscheinen 2024 für PC?

Im Jahr 2023 debütierten mehrere Erstanbieter-Spiele von Sony auf dem PC, darunter “The Last of Us Part 1” und “Returnal”. Bereits für 2024 wurde die Veröffentlichung von “Horizon Forbidden West Complete Edition” bestätigt.

Ein anonymer Benutzer auf 4Chan (via Reddit.com) behauptet, die nächsten fünf PC-Ports von PlayStation für 2024 zu kennen. Laut diesem Leak, sollen The Last of Us Part II (Remastered), God of War Ragnarok, Demon’s Souls, Gran Turismo 7 und Ghost of Tsushima in diesem Jahr auf dem PC erscheinen. Es wird spekuliert, dass die Verzögerungen bei Demon’s Souls und Ghost of Tsushima auf die Unerfahrenheit der Entwicklerteams mit PC-Portierungen zurückzuführen sind.

Es gab bereits Versuche von Dataminern, eine inoffizielle PC-Version von “Marvel’s Spider-Man 2” zu erstellen, und einige der genannten Titel wurden bereits in einem Nvidia GeForce Now Leak von 2021 erwähnt. Dabei ist zu beachten, dass weder der Nvidia-Leak noch die aktuellen Gerüchte offiziell bestätigt wurden. Dennoch sind die Spiele in der Gerüchte-Liste entweder Fortsetzungen von bereits auf dem PC veröffentlichten Titeln oder waren auf ihren PlayStation-Systemen äußerst erfolgreich.

Welche PlayStation PC-Portierungen gab es bereits?

Dezember 2015: Helldivers: Dive Harder Edition

April 2016: Everybody’s Gone to the Rapture

April 2020: Predator: Hunting Grounds

August 2020: Horizon Zero Dawn Complete Edition

Mai 2021: Days Gone

Januar 2022: God of War

März 2023: The Last of Us Part 1

August 2022: Marvel’s Spider-Man Remastered

Oktober 2022: Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Oktober 2022: Sackboy: A Big Adventure

November 2022: Spider-Man: Miles Morales

Februar 2023: Returnal

Juli 2023: Ratchet and Clank: Rift Apart

Neben der Horizon Forbidden West Complete Edition, die irgendwann dieses Jahr erscheinen soll, wird Helldivers 2 übrigens am 8. Februar 2024 den Weg auf den PC finden.

Es bleibt abzuwarten, ob diese fünf PlayStation-Exklusiv-Titel, die auf 4chan erwähnt wurden, tatsächlich dieses Jahr auf dem PC erscheinen werden. Die Chancen stehen gut, auch wenn das Forum für kuriose “Leaks”, die nie eingetroffen sind, bekannt ist.