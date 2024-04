Ghost of Tsushima PC Spezifikationen sind nun bekannt

Die Ghost of Tsushima PC Version wurde schon lange heiß von Spielern erwartet und vor kurzem wurde es endlich angekündigt. Heute teilte PlayStation in einer Pressemail zudem mit, was wir alles von dem Titel auf dem PC erwarten können. Darunter wurden auch die genauen PC-Anforderungen veröffentlicht.

Für die Mindestanforderungen benötigt ihr eine GeForce GTX 960 4GB oder eine Radeon RX 5500XT Grafikkarte mit einem Intel i3-7100 oder einem AMD Ryzen 2 1200 Prozessor. Ihr solltet dabei 8GB Arbeitsspeicher mitbringen und müsst 75GB auf der Festplatte freischaufeln. Mit den Mindestanforderungen werdet ihr Ghost of Tsushima mit 720p und 30 FPS spielen können. Wer allerdings auf 1080p und mit 60 FPS oder besser spielen möchte, benötigt eine GeForce RTX 2060 oder eine Ryzen 5 3600 Grafikkarte mit einem Intel i5-8600 oder einem Ryzen 5 3600 Prozessor. Hier solltet ihr 16 GB Arbeitsspeicher aufweisen und benötigt ebenfalls 75 GB freien Speicher auf eurer SSD. Alle weiteren Auflistungen für auch 1440p und 4K findet ihr nachfolgend.

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT für PC ist vollständig für Ultrawide-Monitore und die Auflösungen 21:9 und 32:9 optimiert, Auflösungen in 48:9 für drei Monitore werden ebenso unterstützt. Zudem lassen sich die Bildraten mit NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 oder Intel XeSS steigern oder die Bildqualität mit NVIDIA DLAA oder AMD FSR 3 Native AA weiter verbessern.* Das Spiel bietet auf dem PC außerdem umfassende Controller-Unterstützung, bei der auch das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers zum Einsatz kommen.

Das Abenteuer von Jin Sakai bietet auf dem PC neben dem Hauptspiel auch sämtliche Zusatzinhalte, die bis zu diesem Zeitpunkt erschienen sind. Dazu zählen die Erweiterung der Iki Insel sowie der kooperative Legendenmodus, bei dem sich dank Cross-Play-Unterstützung Spieler zusammen zocken können, egal ob sie auf dem PC, der PlayStation 5 oder der PlayStation 4 spielen.

Ghost of Tsushima wird am 16. Mai für den PC erscheinen und ist bereits auf der PlayStation 5 und der PlayStation 4 spielbar.