Laut Gerüchten wird Ghost of Tsushima für PC bald angekündigt

Sony hat in den letzten Jahren gute Arbeit dabei geleistet, einige seiner First-Party-Titel auf den PC zu bringen, aber es gibt immer noch ein paar prominente Titel, die den Sprung nicht geschafft haben. Ein Titel, auf dessen Portierung Fans schon lange gehofft haben, ist Ghost of Tsushima von Sucker Punch. Es wird nun behauptet, dass eine PC-Portierung des Titels bald angekündigt werden könnte.

Ghost of Tsushima war zu seinem Release 2020 ein großer Erfolg und erntete viele gute Kritiken ab, sowohl von der Presse als auch von Spielern. Zurzeit soll auch ein Film zum Franchise in der Mache sein, doch die Informationen zum Stand der Filmproduktion sind eher spärlich. Doch offenbar scheint das Skript mittlerweile fertig zu sein. Zwischenzeitlich kam auch ein DLC “Ghost of Ikishima” raus, doch vom Release auf dem PC gab es nur wenig zu hören. Bis Juli 2022 hatte sich das Open-World-Samurai-Epos weltweit 9,7 Millionen Mal verkauft und wurde mit der Director’s Cut dann auch auf die PS5 gebracht.

Mitbegründer von XboxEra, Nick Baker, twitterte darüber, dass eine PC Version des Spiels “bald angekündigt” werden könnte. Mit “bald” tippt er auf um den 5. März rum. Was bereits übermorgen wäre.

I’m hearing that we might be getting something about the Ghost of Tsushima PC port pretty soon. Maybe around the 5th?

— King Gronk Nick  (@Shpeshal_Nick) March 1, 2024