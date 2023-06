Ghost of Tsushima-Film schreitet in seiner Erstellung stätig voran

Chad Stahelski möchte die Ästhetik des Spiels in den Film übertragen.

Ghost of Tsushima Director's Cut (c) Sucker Punch

Ghost of Tsushima Fakten

Es ist nun über zwei Jahre her, seit Sony grünes Licht für eine Filmadaption von Ghost of Tsushima gegeben hat. Chad Stahelski, bekannt durch seine Arbeit an John Wick, wird bei dem Film Regie führen. In dieser neuen Ära erfolgreicher Film- und TV-Adaptionen von Videospielen herrscht große Vorfreude auf einen gelungenen Film basierend auf Sucker Punchs Samurai-Epos. Aber wie steht es aktuell um das Projekt?

Gemäß Chad Stahelski, wie bereits erwähnt, schreitet das Projekt weiterhin erfolgreich hinter den Kulissen voran. In einem kürzlichen Interview mit ComicBookMovie bestätigte Stahelski, dass der Film sich in intensiver Entwicklung befindet.

Er betonte, dass aufgrund der starken Erzählung und der fesselnden Charaktere des Spiels ausreichend Vertrauen besteht, dass der Film über gutes Material verfügen wird, in das eingetaucht werden kann. Das Team ist derzeit vor allem darauf fokussiert, wie man die einzigartige visuelle Ästhetik des Spiels bewahren und in ein komprimiertes Bildschirmerlebnis übertragen kann.

“Das ist etwas, woran wir intensiv arbeiten”, sagte er. “Ich liebe die Vorlage. Die Geschichte von Jin Sakai im Spiel und dass es meiner Meinung nach der unkonventionellste Samurai-Film überhaupt ist, aufgrund der Handlungsstränge und Thematiken darin. Die Reise, die Jin Sakai durchläuft, von seiner Veränderung bis hin zu seinen Entscheidungen, wer er werden soll und was die Menschen von ihm erwarten und was er ehrgebunden tun muss, ist für mich äußerst interessant. Die Geschichte und die Charaktere in der Geschichte sind definitiv etwas, das ich auf keinen Fall verlieren möchte.

“Es sind auch die visuellen Elemente, die ich beibehalten möchte. Die Herausforderung besteht darin, wie ich so viele Informationen in einen Film packen kann, der sich zu anderen Filmen, einer Fernsehserie oder Plattformen entwickeln kann. Die Frage ist nicht, ob wir großartiges Material haben. Wir wissen, dass wir großartiges Material haben. Es geht darum, wie wir aus all dem ein großartiges zwei- oder zweieinhalbstündiges Filmerlebnis machen können. Es soll befriedigend sein und Raum für weitere Erweiterungen bieten. Das ist die eigentliche Herausforderung: Wie man so viel Großartigkeit auf ein anschauliches Maß reduziert.”

Zuvor äußerte Stahelski den Wunsch, dass der Ghost of Tsushima-Film komplett auf Japanisch sein sollte und Sony unterstützt diese Idee. Im vergangenen Jahr wurde außerdem bestätigt, dass Takashi Doscher als Autor für den Film verpflichtet wurde.

Ghost of Tsushima ist für PS5 und PS4 erhältlich. Bis Juli des letzten Jahres wurden weltweit 9,7 Millionen Exemplare des Spiels verkauft. Kürzlich wurde in Japan auch die Marke von 1 Million verkauften Einheiten geknackt.