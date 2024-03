Ghost of Tsushima erscheint im Mai für PC

Das Gerücht um eine Ankündigung zu der PC-Version von Ghost of Tsushima vor wenigen Tagen, hat sich als wahr herausgestellt. Sony hat den Release offiziell für den 16. Mai verkündet und zwar als Direktor’s Cut.

Dass der Titel auch auf PC kommen würde, war vielen klar, doch für die Ankündigung hat es einige Zeit gedauert. Sucker Punch hat sich um das zu realisieren, mit Nixxes zusammen getan. In der Ghost of Tsushima Direktor’s Cut erwarten uns das Hauptspiel, der DLC rund um die Iki Insel, als auch der Legendenmodus. Das Spiel wird dabei sowohl via Steam, als auch über den Epic Game Store veröffentlicht. Es kann auch ab sofort schon vorbestellt werden und kostet 59,99€.

Vorbesteller-Boni:

Pferd in Neues Spiel+

Tracht des Reisenden

„Kaputte Rüstung“-Farben aus Bakus Laden

Das Spiel wird auch mit einigen Einstellungsmöglichkeiten daher kommen, wobei die Systemanforderungen noch nicht bekannt gegeben wurde. Auch wird der DualSense Controller verwendet werden können, bei dem das haptische Feedback und die adaptiven Triggern unterstützt werden.

Ghost of Tsushima war zu seinem Release 2020 bereits ein großer Erfolg. Zurzeit ist auch ein Film zum Franchise in der Produktion, doch hier war es bisher sehr ruhig was neue Informationen zum Stand der Produktion angeht.

Das Spiel spielt im feudalen Japan des 13. Jahrhunderts während der Mongoleninvasion von Tsushima. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Jin Sakai, einem Samurai-Krieger, der sich gegen die mongolische Invasion verteidigt und dabei auch seine eigene Ehre und Tradition in Frage stellt. Sakai ist einer der wenigen Überlebenden der ersten Schlacht und gerät in einen persönlichen Konflikt, als er sich zwischen den ehrenvollen Lehren seines Onkel und der Notwendigkeit, unkonventionelle und manchmal unehrenhafte Methoden einzusetzen, um sein Volk zu retten, entscheiden muss. Die Handlung von Ghost of Tsushima ist geprägt von persönlichen Kämpfen, moralischen Dilemmas und der Suche nach Identität in einer Welt, die von Krieg und Zerstörung heimgesucht wird.