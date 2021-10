God of War Ragnarok – Offizielle Seite bietet neue Information

Mehr als einen Runen-Teaser haben wir zu God of War Ragnarok noch nicht gesehen. - (C) Sony Interactive Entertainment

Mit God of War Ragnarok kommt im nächsten Jahr die langersehnte Fortsetzung der nordischen Kratos-Saga. Bereits im Vorfeld haben die Entwickler bei Santa Monica Studios versprochen, dass der kommenden Teil einen Abschluss darstellt. Denn so soll Kratos und Atreus Geschichte, die 2018 ihren Anfang nahm, mit dem kommenden Teil ihr Ende finden.

In einem Interview versprach der neue Regisseur, dass Spieler mit einem spannenden und überraschenden Ende rechnen können. Ein Ende, auf das sich die Spieler jedoch auch ,,gefasst machen” müssen. Die offizielle Seite des PS5-Spiels liefert jetzt neue Auskunft über Gameplaydetails und die Handlung der Fortsetzung.

God of War Ragnarok und das Ende der Welt

So heißt es auf der Seite über die Handlung von God of War Ragnarok: Kratos und Atreus begeben sich auf eine mythische Suche nach Antworten und Verbündeten, bevor Ragnarök hereinbricht. Weitere heißt es:

Kratos und Atreus müssen in alle der Neun Welten reisen, um Antworten zu finden, während sie sich auf den vorhergesagten Kampf vorbereiten, der die Welt beenden soll. Zusammen, stoßen sie tief in die Neun Welten vor […], während die asgardischen Mächte sich für den Krieg wappnen.

Wie aus den Trailern bereits bekannt, stoßen die beiden Helden in God of War Ragnarok dabei auf viele verschiedene Verbündete. Von alten Gesichtern wie Sindri und Brokkr, können Spieler auch mysteriöse Charaktere wie den nordischen Kriegsgott Tyr erwarten. Es heißt weiters:

,,Auf ihrer Reise erkunden sie atemberaubende. mythologische Landschaften, sammeln Verbündete aus allen Reichen und begegnen mit den nordischen Göttern und Monstern furchteinflößenden Gegnern. Während die Gefahr durch Ragnarök immer größer anwächst, müssen sich Kratos und Atreus zwischen der Sicherheit ihrer Familie und der der Neun Welten entscheiden..”

Wie durch die neue Synopsis der Spiele klar wird, geht es in God of War Ragnarok also um nicht weniger, als das Schicksal der neun Welten. Obwohl noch kein genaues Releasdatum bekannt ist, können Spieler 2022 herausfinden, ob es Kratos und Atreus gelingen kann.