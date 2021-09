Mehr als einen Runen-Teaser haben wir zu God of War Ragnarok noch nicht gesehen. - (C) Sony Interactive Entertainment

Eines der bereits heiß ersehnten Games für die PlayStation 5 ist der Nachfolger der God of War Serie. Beim heutigen Showcase für die PS5 wurden endlich erste Gameplay Szenen im neuen Trailer zu God of War Ragnarok gezeigt. Neben Ingame Video Sequenzen und Cinematics, zeigt sich das Spiel wie gewohnt von seiner epischsten Seite. Der Trailer verspricht mal wieder ein Spiel für die Fans der Kratos Saga.

God of War Ragnarok Gameplay Trailer

Der Tag der Götterdämmerung ist nah. Ragnarok wird kommen und es gibt nur einen Weg diesen Tag aufzuhalten. Was aber anscheinend bedeutet, dass man zugleich Asgard den Krieg erklärt. Und es scheint, als wäre gerade Kratos es leid geworden, ständig Krieg gegen Götter führen zu müssen. Aber auch dieser Schuster bleibt bei seinen Leisten und macht sich folglich auf, Ragnarok zu verhindern.

Neben dem wirklich starken und grafisch bombastischen Gameplay im Trailer zu God of War Ragnarok, sind natürlich auch unzählige Story Details zu entdecken. Neben einem Stand-Off mit Thor, wobei man hier lediglich Mjölnir (Thors Hammer) kurz aufblitzen sieht, sind auch andere Figuren der Nordischen Sagen zu sehen. Allvater Odin wird in einem Beisatz erwähnt und dass man den alten Gottvater nicht unterschätzen soll im Kampf.

Es scheint auch, dass Kratos Unterstützung von Tyr erhält. Tyr ist der Kriegsgott der Nordischen Göttersaga. Oder auch der Götter General wenn man so sagen will. Jedoch, wenn man sich mit den Sagen etwas auskennt, fällt auf dass Tyr noch beide Hände hat. In der Mythologie jedoch, fehlt ihm eine Hand.

Unzählige Details und Easter Eggs

Der Gameplay Trailer zu God of War Ragnarok wird in den nächsten Tagen, wohl vermutlich bereits jetzt während ich diesen Artikel schreibe, von den Fans zerlegt werden. Jedes noch so kleine Detail wird analysiert und interpretiert werden. Was dabei raus kommt? Wir werden euch auf dem Laufenden halten mit den wichtigsten Infos. Ich für meinen Teil, finde den Hundeschlitten mit den Wölfen in diesem Trailer eigentlich am coolsten.