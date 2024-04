Blizzard-Präsident findet “Trinkgeld” für Entwickler nach Beenden eines Spiels für sinnvoll

Als leidenschaftlicher Spieler stürzt man sich in die Tiefen von Einzelspieler-Spielen. Immersive und narrative Erlebnisse inklusive. 60 Spielstunden und mehr. Ins Kino gehe ich für 12 Euro und erlebe einen Film für 2 bis 3 Stunden. Ein Vollpreis-Spiel kostet mindestens 70 Euro. Dabei habe ich mehr Spaß. Nicht immer, aber ziemlich oft. Manchmal auch länger. Der Blizzard-Präsident Mike Ybarra bringt eine ziemlich spannende Sache ins Gespräch. Wie wäre es Trinkgeld zu geben, wenn man das Spiel beendet hat?

Ubisoft, EA und Co werden jetzt wahrscheinlich lachen. Immerhin gibt es dafür DLCs, Packs, usw. Ybarra teilte auf X, vormals Twitter, eine ziemlich interessante Idee, die in eine andere Richtung geht. Damit Spieleentwickler an mehr Geld kommen. Allerdings nur, wenn sie es verdienen.

Ybarra ist seit 4,5 Jahren bei Blizzard, seit August 2021 Präsident. Zuvor war er fast 20 Jahre bei Microsoft beschäftigt, zuletzt als Corporate Vice für Xbox Live, Xbox Game Pass und dem verschollenen Streaming-Dienst Mixer.

“Ich habe schon eine Weile über diese Idee nachgedacht, seitdem ich mich in letzter Zeit intensiv mit Einzelspieler-Spielen beschäftige.

Wenn ich ein Spiel durchspiele, gibt es einige, die mich einfach nur in Staunen versetzen, wie großartig das Erlebnis war. Am Ende des Spiels habe ich oft gedacht: ‘Ich wünschte, ich könnte diesen Leuten nochmal 10 oder 20 Dollar geben, weil es mehr wert war als meine anfänglichen 70 Dollar, und sie haben nicht versucht, mich jede Sekunde auszunehmen.’

Spiele wie HZD [Horizon Zero Dawn], GoW [God of War], RDR2 [Red Dead Redemption 2], BG3 [Baldur’s Gate 3], Elden Ring usw. Ich weiß, 70 Dollar sind bereits viel, aber es ist eine Option am Ende des Spiels, die ich mir manchmal wünschen würde. Einige Spiele sind einfach so besonders.

Ich weiß, dass die meisten diese Idee nicht mögen werden. 🙂 Übrigens, mir ist bewusst, dass wir vom ‘Trinkgeldgeben’ in allem anderen genug haben – aber ich betrachte das hier anders als die Drucksituation, in der viele sich befinden und darüber Feedback geben.”