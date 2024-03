Baldur’s Gate 3 erhält Hotfix 23

Larian Studios hat Hotfix 23 für Baldur’s Gate 3 veröffentlicht, um verschiedene Bugs, Abstürze und andere Probleme zu beheben und das Spielerlebnis zu verbessern. In dieser Woche gab es jedoch auch eine schlechte Nachricht für Fans des beliebten Rollenspiels: Larian-Studios-Chef Swen Vincke bestätigte, dass es keine Erweiterungen, DLCs oder Fortsetzungen für Baldur’s Gate 3 geben wird. Das Studio möchte sich stattdessen neuen Projekten widmen. Viele spekulieren, dass die beliebte Divinity-Reihe in Zukunft Larians Fokus sein könnte.

Larian beabsichtigt jedoch, Baldur’s Gate 3 vorerst mit neuen Updates und Hotfixes zu unterstützen. Es ist unklar, wann der Support enden wird. Das Studio wird vorerst weiterhin häufig neue Updates veröffentlichen. Berichten zufolge sind sogar noch mehr Features geplant. Viele Spieler wünschen sich plattformübergreifende Mods, die voraussichtlich im kommenden großen Update für Baldur’s Gate 3 von Larian enthalten sein werden. Das Studio hat jedoch vorerst nur einen neuen Hotfix veröffentlicht. Dieses kleinere Update behebt viele der verbleibenden Bugs und Abstürze, die das Spiel betreffen.

Der neueste Hotfix behebt vor allem die verschiedenen Bugs im Spiel, wie auf dem offiziellen Baldur’s-Gate-3-Social-Media-Account gepostet wurde. Dieses Update enthält mehrere Bugs, die sich negativ auf den Handel im Spiel auswirken. Zum Beispiel werden die richtigen Goldmengen nicht aus dem Inventar des Händlers entfernt. Außerdem haben Spieler Tricks gefunden, um viel Geld in Baldur’s Gate 3 zu generieren, auf eine Weise, die Larian wahrscheinlich nie beabsichtigt hat.

Hotfix #23 is here, addressing several crashes and bugs!

The tradespeople of Baldur’s Gate have had a word with our people, and we both agree that container-based antics, while amusing, are damaging the economy, and so we’re also submitting fixes for several bugs with buying and… pic.twitter.com/KZIwXSfgZf

— Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) March 27, 2024