Hasbro plant Baldur’s Gate 3 Fortsetzung

Hasbro und Wizards of the Coast treiben die Pläne für eine Fortsetzung von Baldur’s Gate 3 voran. Dies folgt auf die Ankündigung, dass sich Larian Studios, der Entwickler von Baldur’s Gate 3, nach der Veröffentlichung des preisgekrönten Spiels aus der Serie zurückziehen wird.

Baldur’s Gate 3 eroberte die Spielewelt im Sturm und knüpft fast ein Vierteljahrhundert später an seinen Vorgänger an. Eine Reihe von Elementen sorgten dafür, dass der Titel von Fans und Kritikern gleichermaßen geliebt wurde, wobei die Geschichte, die Charaktere, die Welt und das Gameplay wichtige Komponenten darstellten. Viele Spieler warteten ungeduldig auf Neuigkeiten von Larian Studios bezüglich eines Nachfolgers, waren jedoch überrascht und enttäuscht, als sie erfuhren, dass Baldur’s Gate 3 keine DLCs oder Erweiterungen erhalten würde. Darüber hinaus kündigte Larian Studios an, die Serie nicht fortzusetzen und ein hypothetisches Baldur’s Gate 4 nicht von diesem Studio zu entwickeln.

In einem Interview mit PC Gamer hat D&D-Eigentümer Hasbro verraten, dass es irgendwann eine Fortsetzung von Baldur’s Gate 3 geben wird, auch ohne Larian Studios. Das Unternehmen arbeitet derzeit an diesem Projekt, aber Eugene Evans, Senior Vice President of Digital Strategy and Licensing, weist darauf hin, dass es sich noch in einem sehr frühen Stadium befindet. Das Unternehmen ist derzeit auf der Suche nach potenziellen Partnern für die Entwicklung des Spiels, aber Evans weist darauf hin, dass es noch lange dauern könnte, bis die Fortsetzung erscheint.

Wann wird es eine Fortsetzung von Baldur’s Gate 3 geben?

Wir werden uns Zeit nehmen, um den richtigen Partner, den richtigen Ansatz und das richtige Produkt zu finden, das die Zukunft von Baldur’s Gate repräsentieren könnte. Wir nehmen das sehr, sehr ernst, so wie wir es auch bei allen anderen Entscheidungen rund um unser Portfolio tun. Wir überstürzen keine Entscheidungen darüber, mit wem wir bei Produkten zusammenarbeiten oder welche Produkte wir in Betracht ziehen sollten.

Konkret sagt Evans, dass das Unternehmen zwar hofft, dass es nicht wieder 25 Jahre dauert, bis das nächste Spiel der Reihe erscheint, Hasbro seine Entscheidung aber mit Bedacht und Sorgfalt trifft. Nach dem großen Erfolg von Baldur’s Gate 3 will Hasbro sicherlich nichts überstürzen. Es ist aber auch möglich, dass die Charaktere aus Baldur’s Gate 3 an anderer Stelle wieder auftauchen. Die Charaktere sind jetzt Eigentum von Hasbro und Wizards of the Coast und nicht mehr von Larian Studios, was bedeutet, dass die denkwürdigen Gefährten aus Baldur’s Gate 3 irgendwann in anderen Dungeons-and-Dragons-Titeln auftauchen könnten. Aber noch ist nichts in Stein gemeißelt.

Baldur’s Gate 3 war sowohl für Hasbro als auch für Larian Studios ein großer Erfolg, und das Spiel brach alle Rekorde, was die Zahl der gewonnenen Spielepreise angeht. Sicherlich gibt es Fans, die sich nichts sehnlicher wünschen, als sofort wieder in die Welt des Spiels einzutauchen, aber Hasbro hat wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen. Ein überstürztes Spiel wird die Fans wahrscheinlich enttäuschen, und nach der akribischen Sorgfalt, die in die Entwicklung des Titels gesteckt wurde, erwarten die Spieler viel von einem Nachfolger von Baldur’s Gate 3.