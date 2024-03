Baldur’s Gate 3 stellt Verkaufsrekord auf: Trotzdem kein Nachfolger!

Divinity: Original Sin 2 war bisher das meistverkaufte Spiel von Larian Studios. Das belgische Entwicklerteam verkaufte den Titel über 7, 5 Millionen Mal. Bei Baldur’s Gate 3 gibt es seit dem vollständigen Release im August 2023 für PC und später für PS5 und Xbox Series X/S ganz andere Zahlen. Baldur’s Gate 3 entwickelte sich zum Verkaufserfolg!

Im Gespräch mit Gamespot.com bestätigte Larian-CEO Swen Johan Vincke, dass sich BG3 bisher knapp 15 Millionen Mal verkauft hat.

Larian Studios und seine rundenbasierten Rollenspiele

Divinity: Original Sin 2 ist ein weiteres rundenbasiertes RPG von Larian, das 2017 für den PC erschienen ist. Das Divinity-Franchise war ein Erfolg für die Belgier. Insgesamt überschritten die Spiele die 10-Millionen-Marke. Vincke sagte, dass BG3 die Erwartungen “übertroffen” habe.

Nachdem Baldur’s Gate 3 solch ein Erfolg ist, stellt man sich natürlich die Frage, ob es ein Baldur’s Gate 4 geben könnte. Dem ist nicht so. Der Larian-Frontmann berichtete den Kollegen von GameSpot, dass sie an etwas arbeiten, dass das aktuelle Rollenspiel von ihnen “in den Schatten stellen” wird. Allerdings wird dazwischen noch ein anderes Spiel geben, dass sich bereits in Entwicklung befindet.

Im DailyGame-Review erhielt Baldur’s Gate 3 eine 10 von 10 und ist damit in unserer hauseigenen “Hall of Fame” zu finden. Unser Kritiker Sinan hatte so gut wie Nichts auszusetzen. “Banale Kleinigkeiten, welche bei der gigantischen Gewalt dieses Spiels untergehen”.

Baldur’s Gate 3 ist für Windows PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar.