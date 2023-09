Baldur’s Gate 3 (PS5) – Review

Es ist was Diablo 4 eigentlich sein wollte und noch viel mehr.

Baldur's Gate 3 Fakten

Entwickler: Larian-Studios Publisher: Larian-Studios Genre: Rollenspiel Release: 03/08/2023 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Baldur's Gate 3

Es ist nun fast drei Jahre her, seit Larian Studios angekündigt hat, dass es die Early-Access-Version von Baldur’s Gate 3 für seine hungrigen Fans veröffentlichen wird. Die Veröffentlichung hat den Hunger nach einem neuen Teil in einer Serie, die zweifellos dazu beigetragen hat, dass das RPG-Genre seinen Platz in der Gaming-Landschaft gefestigt hat, weiter angefacht. Mit der vollen Veröffentlichung von Baldur’s Gate 3 beginnt eine neue Ära für das Spiel, das die Spieler mit einer wahrhaft beeindruckenden Menge an Informationen, Optionen und Möglichkeiten überhäuft, in einem Spiel, das nie zu fehlen scheint, wenn es um Beschäftigung geht.

Baldur’s Gate 3 – Game Review

D&D trifft auf Videospiele: Eine nahezu perfekte Verbindung

Die Entwickler bei Larian Studios haben so viel Arbeit in die Integration von Dungeons & Dragons und seinen verschiedenen Systemen direkt in das Spiel gesteckt, dass es manchmal so aussieht und sich anfühlt, als würden die Benutzer virtuell mit Freunden D&D spielen. Obwohl das Spiel für die meisten Benutzer nicht das echte D&D-Erlebnis übertreffen wird, ist seine Komplexität und das Gefühl des Abenteuers ziemlich nahe dran, das echte Erlebnis zu emulieren.

Zahlen und Mathematik in der Spielwelt

Dungeons & Dragons war schon immer ein spiel, das sich auf Zahlen konzentrierte. Ob es sich um Fähigkeiten, Angriffe, Schadenswerte, Rüstungsnegation, Zauberschaden oder Tragegewicht handelt, überall sind Zahlen, und fast jeder Aspekt der Interaktion mit der imaginären Welt erfolgt durch Würfelergebnisse. Zahlen sind in den meisten Situationen entscheidend, obwohl einige Dungeon Masters ihre ‘Regel des Coolen’ verwenden und bereit sind, schlechte Zahlen zu verfälschen oder einfach zu verwerfen, um das Spiel interessant zu halten.

Die Komplexität der Spielmechaniken: Manchmal zu Viel?

Eine Vielzahl von Systemen in Baldur’s Gate 3

Obwohl dies in Baldur’s Gate 3 auf den ersten Blick nicht sichtbar zu sein scheint, scheinen die Ergebnisse in bedrohlichen Situationen manchmal nur knapp gewonnen oder verloren werden zu können. Baldur’s Gate 3 ist keine faule Ausnahme, wenn es darum geht, dieselben Zahlenmengen anzuwenden und anzuzeigen, die in einem realen D&D-Spiel zu finden sind. Levels, Zauber kosten, Reisedistanz, Schadensboni, Rassenboni, passive Überprüfungen und vieles mehr – die Liste jeder von Zahlen regierten Systeme ist sehr lang, und Baldur’s Gate 3 umarmt all dies mit offenen Armen.

Eine geteilte Meinung: Die Spielmechaniken von BG3

Die Reaktionen der Spieler auf die komplexen Systeme

Seine Systeme werden sowohl Liebhaber als auch Gegner haben, und es sieht sicherlich so aus, als gäbe es zwischen den beiden Extremen nicht viel Grauzone. Einige werden die Komplexität lieben und begeistert zusehen, wie die verschiedenen Systeme auf die Entscheidungen ihres Charakters in vielfältiger Weise reagieren. Andere werden es einschüchternd oder schlicht langweilig finden, ständig beobachten zu müssen, wie sich die Zahlen ändern, wenn sie eigentlich nur wissen wollen, ob ein Gegenstand besser ist als das, was sie gerade haben.

Baldur’s Gate 3: Unvergessliche Charaktere und Geschichten

Die Faszination der Charaktere in Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 hat VIELE dieser Begleiter, darunter Charaktere und Kreaturen, die den Spieler nur für kurze Zeit begleiten. Einige der Kameraden sind in ihrem Beitrag im Kampf uneinheitlich, aber fast alle haben eine einzigartige Persönlichkeit, die dazu beiträgt, dass sie in Erinnerung bleiben. Das ist etwas, was das Spiel außerordentlich gut macht: Charaktere zu schaffen, um die man sich tatsächlich kümmert. Es mag klischeehaft klingen und ist ein ausgelutschtes Klischee in RPGs, aber einige der Charaktere, die sich auf das Abenteuer einlassen, sind einzigartig unvergesslich.

Hervorragende Sprachausgabe

Die beeindruckende Synchronisation der Charaktere

Dieses unvergessliche Merkmal der Charaktere von Baldur’s Gate 3 wird durch die Synchronisation des Spiels erheblich verbessert. Während des Bewertungsdurchlaufs gab es nur ein oder zwei Charaktere, die wenig überzeugend wirkten. Und bei so vielen Charakteren im Spiel ist es überraschend, dass es so wenige Enttäuschungen gibt.

Ein Dungeon Master für das digitale Zeitalter

Die Rolle des Erzählers in Baldur’s Gate 3

Dies schließt tatsächlich einen Aspekt ein, den die meisten D&D-Spieler entweder lieben oder hassen werden: einen Erzähler, der als eine Art Dungeon Master oder zumindest als dessen Stimme fungiert. Es ist eine angenehme und unterhaltsame Note für langjährige Fans von Dungeons & Dragons, das Standardmäßige zu hören: “Es scheint nichts Außergewöhnliches zu geben” wenn verschiedene Überprüfungen bei Gegenständen und Türen fehlschlagen. Der Erzähler schlüpft schnell und fließend in verschiedene kurze Zwischensequenzen und Interaktionen, sodass er nie die Immersion des Spiels zu stören scheint.

Spielen mit Freunden: Koop-Modus und Mehr

Die Vielfalt der Spielmöglichkeiten

Die gut geschriebenen Bemühungen können von mehr als einem einzigen Spieler genossen werden, da das Spiel auch Online-, LAN- und lokale Koop-Modi bietet. Die Entscheidung, mit Freunden zu spielen, bietet viel Freiheit, indem sie die Kontrolle über die anderen Charaktere an die Spieler übergibt.

Fast unendliche Charakteranpassung: Die Kunst des Erschaffens in Baldur’s Gate 3

Die umfassende Anpassung von Charakteren

Baldur’s Gate 3 spart nicht an Optionen für die Spieler, und das erstreckt sich auch auf den benutzerdefinierten Charakterersteller. Es gibt eine Vielzahl von Haaren, Make-up und rassenspezifischen Aspekten, die auf verschiedene Weisen angepasst werden können. Es nimmt wirklich kaum ein Ende und alleine in der Charakter Erstellung kann man stunden verbringen. Insbesondere wenn man bereits eine gewisse Klasse im Kopf hat um diese auch ideal auszustatten vom Start weg.

Ein Neues Abenteuer beginnt: Die Spielwelt von BG3

Die Welt und Handlung von Baldur’s Gate 3

Nach all dem lässt das Spiel die Spieler in eine Welt eintauchen, die mehr als ein Jahrhundert nach den Ereignissen in Baldur’s Gate 2: Schatten von Amn spielt. Die Spieler erwachen an Bord eines Schiffes der Mindflayer, eines tentakeligen und weichen Fluggefährts, das gesehen wird, wie es Menschen draußen mit einer Berührung verschwinden lässt und dann diese Menschen in organischen Kapseln wieder auftauchen lässt, um für Experimente verwendet zu werden. Dies umfasst auch die Spielerfigur, und von diesem Zeitpunkt an beginnen die Spieler, die Welt um sich herum zu beeinflussen, während sie Abenteuer erleben.

Eine Welt voller Möglichkeiten und Herausforderungen

Die Veröffentlichung des vollen Spiels hat lange auf sich warten lassen, und der neue Inhalt fühlt sich meistens besser und durchdachter an als das begrenzte Abenteuer der Early-Access-Version. Das Spiel als Ganzes wird zweifellos mit seinen Vorgängern verglichen werden, und einige Kritiker werden wahrscheinlich feststellen, dass die Hauptgeschichte nicht das gleiche Maß an Aufregung bietet wie frühere Bemühungen. Dennoch gleicht das Spiel die Mängel in der Kampagne durch seine Vielfalt und schiere Menge an Nebenaufgaben aus.

Die Qual der Wahl: Überwältigende Möglichkeiten

Die Herausforderung der Entscheidungsfindung

Es gibt so viel zu tun in jeder Region, dass es leicht ist, sich von der Hauptgeschichte ablenken zu lassen, besonders angesichts der Größe der Spielwelt in der Vollversion des Spiels. Es mag albern klingen, sich darüber zu beschweren, zu viel zu tun zu haben, aber die Wahlüberlastung kann gelegentlich für die Spieler eine Herausforderung sein.

Kleine Macken und Stolpersteine

Die meisten anderen negativen Aspekte des Spiels sind eher i-Tüpfelreiterische Designentscheidungen, die die Benutzer lediglich stören, aber das Spiel selbst nicht drastisch beeinflussen. Kleine Momente wo die Controller Steuerung nicht so einfach funktioniert wie Maus und Tastatur. Oder man aus Versehen einen Dialog beginnt. Aber das sind wirklich Banalitäten.

Fazit zu Baldur’s Gate 3 – Game Review: Ein außergewöhnliches Spielerlebnis

Baldur’s Gate 3 ist jedoch etwas Besonderes. Seine Komplexität ist abschreckend, aber wenn man dranbleibt und lernt, hat es eine so hohe Belohnungsschwelle, dass es schwer ist, die Fortsetzung selbst den casualsten Spielern da draußen nicht zu empfehlen. Es hat Herz, es hat Stil, und es hat die mehrjährige Anstrengung eines Studios, das offensichtlich seine Quelle liebt. Die atemberaubende Größe des Spiels selbst und alles, was darin enthalten ist, ist ein Zeugnis für die Hingabe von Larian Studios an sein Handwerk und das Engagement, etwas Unglaubliches für die Gaming-Öffentlichkeit zu schaffen.

Die Integration der verschiedenen Dungeons & Dragons-Systeme in das Spiel ist in ihrer Ausführung nahezu makellos, und die Kombination aus Mathematik und Geschichtenerzählen setzt fast jedem anderen RPG-Spiel da draußen zu. Von hoher Qualität und erstaunlich spaßig, könnte Baldur’s Gate 3 vielleicht zu dem Spiel werden, über das alte und neue Fans sich einig sind, dass es etwas Außergewöhnliches ist. Für mich, als jemand der auch an Tischen saß und DSA spielte, fühlt sich das Game einfach rundum genial an. Und so bleibt mir nur eine persönliche Wertung von vollen 10 Punkten.

Review Wertung

10 SCORE Es gibt aus meiner persönlichen Perspektive absolut Nichts dass ich WIRKLICH kritisieren würde. Es sind so banale Kleinigkeiten, welche bei der gigantischen Gewalt dieses Spiels untergehen. Detail-Wertung Grafik 10 Sound 10 Gameplay 10 Story 10 Motivation 10 Steuerung 8 Multiplayer 9

Unterstütze uns*: Hol Dir diesen Titel, Merchandise oder Zubehör bei Amazon.de.

* Unterstützte uns mit DEINEM Klick auf einen der Werbelinks.

Wenn du einen solchen Link klickst, erhalten wir in manchen Fällen eine Provision dafür. Durch den Klick entstehen dir als Besucher keine zusätzlichen Kosten. Die Integration eines Affiliate-Links hat keine Auswirkungen auf unsere redaktionelle Berichterstattung..