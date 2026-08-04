DailyGame - Filme / Serien - God of War-Serie: Dave Bautista als möglicher Kratos
2 Min. lesen
Neuer Kandidat?

LEAK - God of War-Serie: Dave Bautista als möglicher Kratos

Die God of War-Serie hat noch keinen Kratos-Darsteller. In der Community wird jetzt vor allem ein Name immer lauter gefordert: Dave Bautista.

i God of War-Serie: Dave Bautista als möglicher Kratos
Artikel von Tim Rantzau +
DailyGame bei Google merken

Die Suche nach dem Hauptdarsteller der kommenden God of War-Serie bei Amazon MGM Studios sorgt weiterhin für Diskussionen. Nachdem bekannt wurde, dass Ryan Hurst die Rolle des Kratos aufgrund einer Verletzung nicht übernehmen kann, fragen sich viele Fans, wer stattdessen den legendären Gott des Krieges verkörpern wird. Besonders häufig fällt derzeit ein Name: Dave Bautista.

Die Community hat einen klaren Favoriten

Auf Plattformen wie Reddit und X (ehemals Twitter) sprechen sich zahlreiche Fans für den ehemaligen Wrestler und Hollywood-Star aus. Viele sind überzeugt, dass Bautista sowohl optisch als auch schauspielerisch perfekt zur Rolle passen würde.

Gelobt werden vor allem seine imposante Statur, seine Erfahrung in Actionfilmen und seine Fähigkeit, auch emotionale Charaktere glaubwürdig darzustellen. Gerade der ältere Kratos aus den nordischen Spielen lebt von seiner ruhigen, nachdenklichen Persönlichkeit – eine Facette, die Bautista nach Meinung vieler Fans überzeugend umsetzen könnte.

Werbung

Twitter/X-Inhalt
Dieser Inhalt stammt von X bzw. Twitter und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen.

Bautista selbst zeigt Interesse

Die Diskussion kommt nicht von ungefähr. Dave Bautista hatte bereits mehrfach öffentlich erklärt, dass er großes Interesse an der Rolle des Kratos hätte. Schon in früheren Interviews betonte er, dass die Figur zu seinen Wunschrollen gehört.

Ob Amazon ihn tatsächlich kontaktiert hat, ist allerdings nicht bekannt. Offiziell wurde bislang noch kein neuer Hauptdarsteller vorgestellt.

Ryan Hursts Ausfall sorgt für neue Spekulationen

Ursprünglich galt Ryan Hurst, bekannt aus Sons of Anarchy, als Favorit für die Rolle. Aufgrund einer Verletzung soll er das Projekt jedoch nicht übernehmen können. Seitdem kursieren zahlreiche Namen in der Community.

Werbung

Neben Bautista werden unter anderem auch Christopher Judge, der Kratos in den aktuellen Spielen verkörpert, sowie Alan Ritchson und Gerard Butler immer wieder genannt. Eine offizielle Bestätigung gibt es für keinen dieser Kandidaten.

Große Erwartungen an die Serie

Die God of War-Serie gehört zu den wichtigsten kommenden Videospiel-Adaptionen von Amazon. Nach Erfolgen wie Fallout möchte der Streamingdienst auch Kratos‘ Geschichte möglichst originalgetreu umsetzen.

Lesenswert
God of War : Santa Monica bestätigt neues Abenteuer mit Kratos nach Laufey
Lesenswerter Artikel
God of War-TV-Adaption verliert Kratos: Vier fertige Folgen müssen neu gedreht werden
Lesenswerter Artikel
God of War Laufey Release-Termin: Sony verrät mehr als sie vielleicht wollten
Lesenswerter Artikel
PlayStation macht bis zu 80 Prozent der AAA-Konsolenstarts aus
Lesenswerter Artikel
God of War Laufey: Insider-Hinweis auf zeitnahen PS5-Releasetermin
Lesenswerter Artikel
Sony-Kehrtwende? PlayStation-Hits könnten künftig dem PC fernbleiben
Lesenswerter Artikel
God of War ohne Kratos? – Kuriose Leak-Welle enthüllt neue Heldin
Lesenswerter Artikel
God of War Serie: Erstes Foto zeigt Kratos und Atreus, aber Fans sind enttäuscht
Lesenswerter Artikel

Gerade deshalb spielt die Besetzung der Hauptrolle für viele Fans eine entscheidende Rolle. Kratos ist nicht nur einer der bekanntesten Charaktere der Videospielgeschichte, sondern auch eine Figur, die körperliche Präsenz und emotionale Tiefe gleichermaßen verlangt.

Werbung

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Leak-Score
Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig!

Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen