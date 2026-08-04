Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Suche nach dem Hauptdarsteller der kommenden God of War-Serie bei Amazon MGM Studios sorgt weiterhin für Diskussionen. Nachdem bekannt wurde, dass Ryan Hurst die Rolle des Kratos aufgrund einer Verletzung nicht übernehmen kann, fragen sich viele Fans, wer stattdessen den legendären Gott des Krieges verkörpern wird. Besonders häufig fällt derzeit ein Name: Dave Bautista.

Die Community hat einen klaren Favoriten

Auf Plattformen wie Reddit und X (ehemals Twitter) sprechen sich zahlreiche Fans für den ehemaligen Wrestler und Hollywood-Star aus. Viele sind überzeugt, dass Bautista sowohl optisch als auch schauspielerisch perfekt zur Rolle passen würde.

Gelobt werden vor allem seine imposante Statur, seine Erfahrung in Actionfilmen und seine Fähigkeit, auch emotionale Charaktere glaubwürdig darzustellen. Gerade der ältere Kratos aus den nordischen Spielen lebt von seiner ruhigen, nachdenklichen Persönlichkeit – eine Facette, die Bautista nach Meinung vieler Fans überzeugend umsetzen könnte.

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Bautista selbst zeigt Interesse

Die Diskussion kommt nicht von ungefähr. Dave Bautista hatte bereits mehrfach öffentlich erklärt, dass er großes Interesse an der Rolle des Kratos hätte. Schon in früheren Interviews betonte er, dass die Figur zu seinen Wunschrollen gehört.

Ob Amazon ihn tatsächlich kontaktiert hat, ist allerdings nicht bekannt. Offiziell wurde bislang noch kein neuer Hauptdarsteller vorgestellt.

Ryan Hursts Ausfall sorgt für neue Spekulationen

Ursprünglich galt Ryan Hurst, bekannt aus Sons of Anarchy, als Favorit für die Rolle. Aufgrund einer Verletzung soll er das Projekt jedoch nicht übernehmen können. Seitdem kursieren zahlreiche Namen in der Community.

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Neben Bautista werden unter anderem auch Christopher Judge, der Kratos in den aktuellen Spielen verkörpert, sowie Alan Ritchson und Gerard Butler immer wieder genannt. Eine offizielle Bestätigung gibt es für keinen dieser Kandidaten.

Große Erwartungen an die Serie

Die God of War-Serie gehört zu den wichtigsten kommenden Videospiel-Adaptionen von Amazon. Nach Erfolgen wie Fallout möchte der Streamingdienst auch Kratos‘ Geschichte möglichst originalgetreu umsetzen.

Gerade deshalb spielt die Besetzung der Hauptrolle für viele Fans eine entscheidende Rolle. Kratos ist nicht nur einer der bekanntesten Charaktere der Videospielgeschichte, sondern auch eine Figur, die körperliche Präsenz und emotionale Tiefe gleichermaßen verlangt.

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