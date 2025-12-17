Fallout Staffel 2: Start sorgt für Begeisterung unter Fans und Kritikern

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nach einem Jahr warten, sind wir endlich wieder zurück im Ödland und begleiten unsere lieb gewonnenen Charaktere aus Staffel 1. Heute am 17. Dezember 2025 wurde die 1 Folge veröffentlicht. Ab heute erscheint jeweils wöchentlich auf Amazon Prime eine weitere Folge. Auf Metacritic und anderen Plattformen wurden die ersten Kritikermeinungen veröffentlicht. Die meisten sind sich einig, dass es sich lohnt, das weitere Abenteuer von Lucy, dem Gouhl und Co. weiter zu begleiten. Viele von ihnen sind vor allem von den Anspielungen auf die Videospiele und der allgemeinen Atmosphäre begeistert.

Falls ihr mehr zur Serie erfahren wollt lest doch gerne in unsere bald erscheinende Filmkritik rein. Natürlich wird diese weitestgehend spoilerfrei sein, um euch nicht die Freude und Spannung zu nehmen.

Was ist der Inhalt von Fallout Staffel 2?

Wie bereits in der 1 Staffel sind der Ghoul und Lucy weiter auf der Suche nach Lucys Vater Hank MacLean. Ihre Suche zieht sie in das dystopische New Vegas, welches bereits Schauplatz des gleichnamigen Spiels war. Möglicherweise erhalten wir bald ein Remaster dazu. In meinen Augen das beste Spiel der Reihe. In der Stadt hat Mister House die Kontrolle und Macht über die Bewohner. Zeitgleich beschäftigt sich Maximus zur sogenannten Stählernen Bruderschaft zurückzukehren. Ein weiterer Handlungs-Strang beschäftigt sich mit Lucys Bruder, welcher weiterhin in Vault 31 gefangen ist.

Bis jetzt liegt die erste Folge von Fallout Staffel 2 bei einem Metascore von 73. Auf Rotten Tomatoes hingegen zeichnet sich ein durchaus positiveres Bild ab. Bereits Staffel 1 wurde mit 93 % positiv ausgezeichnet. Die Fortsetzung schafft es bei den Fans sogar auf 95 Prozent. Auch die Kritikermeinungen wurden zu 98 % positiv bewertet. Das kann sich also durchaus sehen lassen!

Vor allem wurden von den Kritikern die schauspielerischen Leistungen sowie die Kreativität der Story gelobt. Insbesondere Justin Theroux, welcher Mr. House verkörpert, liefert in der 1 Folge ab. Hinzu kommen die bereits weiter oben erwähnten Anspielungen auf die Spielreihe von Bethesda. Natürlich gibt es auch einiges an Kritik. Für viele wirkt die 2 Staffel zu verwirrend aufgrund von vielen Handlungssträngen.

Jedoch sollte sich jeder eine eigene Meinung bilden. In meinem Fall bin ich von der 1 Folge beeindruckt.

