Fallout gratis auf YouTube: Staffel 1 jetzt für alle kostenlos streamen

Wenn du die Fallout-Serie noch nicht gesehen hast oder sie einfach nochmal erleben willst, gibt es gerade einen echten Streaming-Moment, der dich vielleicht komplett überrascht. Die komplette erste Staffel von „Fallout“ ist aktuell kostenlos auf YouTube verfügbar – ganz legal und ohne Prime-Abo.

Genau genommen werden die Episoden seit dem 28. Januar 2026 stündlich nacheinander auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Prime Video Deutschland ausgespielt. Du kannst also jederzeit einschalten und direkt mit Episode 1 starten, wenn du Lust auf postapokalyptisches Endzeit-Drama mit hohem Produktionswert hast.

Sie läuft kürzlich vor dem großen Finale der zweiten Staffel, das Anfang Februar ausgestrahlt wird. Amazon nutzt die kostenlose Verfügbarkeit also gezielt, um neue Zuschauerinnen und Zuschauer für die Serie zu begeistern und vielleicht noch mehr Leute für Staffel 2 zu gewinnen.

Wie du die kostenlosen Folgen findest

So funktioniert der Stream ganz einfach:

Öffne YouTube.

Suche nach „Fallout Staffel 1 Prime Video“ oder geh direkt zum offiziellen Kanal, auf dem die Folgen erscheinen.

Jede Stunde wird eine neue Folge freigeschaltet – du kannst also jederzeit einsteigen oder eine verpasste Folge nachholen, sobald sie hochgeladen wurde.

Das ist aktuell ein echter Vorteil gegenüber klassischen Streaming-Plattformen: Du brauchst kein Prime-Abo, um ins Fallout-Universum einzutauchen – zumindest vorübergehend.

Warum gerade jetzt kostenlos?

Wenn du die Serie aktuell verfolgst, weißt du: Fallout ist für Amazon Prime Video eines der größten TV-Projekte der letzten Zeit. Die Geschichte rund um Lucy, den Ghoul und die Welt nach der nuklearen Apokalypse hat mit Staffel 1 viele Fans begeistert und bereits eine zweite Staffel nach sich gezogen, die aktuell läuft und vor ihrem Finale steht.

Indem Amazon Staffel 1 für kurze Zeit auf YouTube freigibt, können neue Zuschauer und Gaming-Fans ohne Prime-Zugang einfacher einsteigen – und vielleicht am Ende sogar auch Staffel 2 direkt im Prime-Abo weiterschauen.

In diesem Artikel sprechen wir über den durchaus gelungenen Start von Fallout Staffel 2 auf Prime Video.

