Fallout Season 2: Starttermin, Rückkehr nach New Vegas und neuer Kult-Charakter bestätigt

Was bringt die zweite Staffel von Fallout? Die Erfolgsserie von Amazon Prime geht in die nächste Runde: Fallout Season 2 hat offiziell einen Release-Termin. Auf der Gamescom Opening Night Live wurde ein neuer Trailer gezeigt, der nicht nur die Rückkehr nach New Vegas bestätigt, sondern auch spannende neue Figuren einführt.

Nach dem gewaltigen Erfolg der ersten Staffel, mit über 100 Millionen Zuschauern weltweit, sind die Erwartungen hoch. Jetzt steht fest: Am 17. Dezember 2025 kehren Lucy, The Ghoul und Maximus zurück auf die Bildschirme.

Alle Highlights aus dem neuen Trailer

Der frische Gamescom-Trailer verrät einige zentrale Details:

Startdatum: 17. Dezember 2025 auf Prime Video

17. Dezember 2025 auf Prime Video Schauplatz: Reise nach New Vegas

Reise nach New Vegas Neuer Charakter: Mr. House, gespielt von Justin Theroux

Mr. House, gespielt von Bekannte Gesichter: Lucy ( Ella Purnell ), The Ghoul ( Walton Goggins ), Maximus ( Aaron Moten )

Lucy ( ), The Ghoul ( ), Maximus ( ) Dogmeat: Der ikonische Fallout-Hund ist wieder mit dabei

Der ikonische Fallout-Hund ist wieder mit dabei Deathclaw-Teaser: Erster Blick auf das Monster im Serienuniversum

Die Fans dürfen sich außerdem auf Flashbacks rund um Cooper Howard in Las Vegas freuen, die tiefer in die Vorgeschichte eintauchen.

Warum sorgt Mr. House für so viel Hype?

Besonders spannend ist der erste Auftritt von Mr. House, der in Fallout: New Vegas eine Schlüsselfigur war. In der Serie übernimmt Justin Theroux die Rolle des geheimnisvollen Strip-Herrschers. Wie stark sich seine Darstellung an der Vorlage orientiert, bleibt abzuwarten, sicher ist aber: Die Community diskutiert schon jetzt über seine Umsetzung.

Mit der Rückkehr nach New Vegas, ikonischen Charakteren und einem noch düstereren Ton könnte Fallout Season 2 das Highlight zum Jahresende werden. Prime Video setzt alles daran, den Mega-Erfolg von Staffel 1 zu wiederholen – und liefert mit Mr. House und dem Deathclaw bereits reichlich Diskussionsstoff.

