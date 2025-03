Xbox will mehr Spielverfilmungen – Phil Spencer zieht Lehren aus „Fallout“ & „Halo“

Videospiel-Adaptionen erleben seit einigen Jahren eine Renaissance – und diesmal mit Respekt für das Originalmaterial. HBOs The Last of Us war ein durchschlagender Erfolg, und die zweite Staffel wird bereits sehnsüchtig erwartet. Auch die kürzlich erschienene Fallout-Serie bei Prime Video fand großen Anklang, sogar Tim Cain, der Schöpfer der ursprünglichen Fallout-Spiele, lobte die TV-Umsetzung.

Nach dem Erfolg der von Jonathan Nolan und Todd Howard produzierten Fallout-Serie scheint Microsoft nun endgültig überzeugt, dass mehr Spiele den Sprung ins Kino oder Fernsehen schaffen sollten. Xbox-Chef Phil Spencer sprach in einem aktuellen Interview mit Variety darüber, wie das Unternehmen seine Strategie in diesem Bereich weiterentwickeln will.

„Wir lernen und wachsen dabei, was uns mehr Selbstvertrauen gibt, mehr davon zu schaffen. Wir haben durch die Produktion von Halo gelernt. Wir haben durch die Entwicklung von Fallout gelernt. All dies führt zu einer Weiterentwicklung. Und natürlich haben wir ein paar Produktionen gehabt, die sich als erfolglos erwiesen haben. Aber der Xbox-Community, die dieses Zeug liebt, möchte ich sagen: ‚Ihr werdet mehr davon sehen, wenn wir an Vertrauen gewinnen und lernen.'“

Bekommen noch mehr Xbox-Franchises eine TV-Serien- bzw. Kino-Adaption?

Der Microsoft Gaming-Chef ließ offen, welche kommenden Projekte bereits in Planung sind, aber es gibt einige offensichtliche Kandidaten. Gears of War bietet mit seiner düsteren Atmosphäre, intensiven Kämpfen und starken Charakteren das perfekte Material für eine aufwendige Hollywood-Produktion. Auch Crash Bandicoot oder Spyro könnten als Animationsfilme funktionieren. Zwar sind die beiden Franchises nicht so bekannt wie Super Mario, aber dennoch könnten viele Eltern mit ihren Kindern in die Kinos strömen, wenn ihre Lieblingscharaktere aus ihrer Kindheit auf der großen Leinwand zu sehen sind.

Das derzeit am weitesten fortgeschrittene Xbox-Filmprojekt ist allerdings die Minecraft-Verfilmung, die unter Fans für Diskussionen sorgt. Viele wünschten sich eine animierte Umsetzung, doch es wird eine Live-Action-Version. Ob das Konzept aufgeht, wird sich spätestens im April zeigen, wenn der Film erscheint.

Fest steht: Xbox sieht in Videospiel-Adaptionen eine große Zukunft – und könnte mit den richtigen Titeln bald den nächsten großen Serien- oder Kinohit landen. Mit Fallout hat man alles richtig gemacht. Bei Halo hat man zu viel neu entwickelt und damit die eingefleischten Fans vergrault. Und konnte zudem darüber hinaus niemanden dafür gewinnen. Deswegen wurde die Halo-Serie zurecht abgesetzt.