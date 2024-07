Halo abgesetzt: Nach 2 Staffeln zieht Paramount+ den Stecker

Der Kampf gegen die Allianz ist für den Master Chief jetzt wohl vorbei. Auf Paramount+ zumindest. Das hat der Streamingdienst jetzt selbst angekündigt. So soll die Videospiel-Serie, basierend auf der gleichnamigen „Halo“ Spielereihe, die ihr Debüt bei Paramount+ 2022 feiern durfte, nach zwei Jahren und zwei Staffeln abgesetzt werden.

Paramount äußert sich zur abgesetzten Serie

In einem Statement an THR zur Absetzung sagt Paramount+ folgendes:

„Wir sind sehr stolz auf diese ehrgeizige Serie und möchten unseren Partnern bei Xbox, 343 Industries und Amblin Television sowie dem Showrunner und ausführenden Produzenten David Wiener, seinen Kollegen als ausführende Produzenten, der gesamten Besetzung, angeführt von Pablo Schreiber als Master Chief, und der erstaunlichen Crew für ihre hervorragende Arbeit danken“, so Paramount+ in einem Statement. „Wir wünschen allen das Beste für die Zukunft.“

Ein definitiver Grund warum die Serie abgesetzt wurde, wurde von Paramount+ nicht bekannt gegeben. Ob die Einschaltquoten zu niedrig waren ist ja bei Streamingdiensten bekanntlich schwer festzustellen. Eine Möglichkeit könnte die enorme Masse an Kritik sein, die Halo erhalten hatte.

In Kritik geraten ist die Serie hauptsächlich aufgrund des fehlenden Bezuges zum Videospielfranchise. Die Serie spielt nämlich in einer alternativen Zeit Linie. Das führte dazu, dass sich die Macher erlaubten, große Teile des Ausgangsmaterials außen vor zu lassen. Das kam bei Fans, verständlicherweise, nur semi-gut an.

Halo abgesetzt: auch 343 Industries gibt Statement ab

Nicht nur der Streamingdienst Paramount+, auch das derzeitige Entwicklerstudio der Halo-Reihe 343 Industries haben sich mittlerweile zur Absetzung geäußert:

„Wir sind den Millionen von Fans, die die Halo-Serie zu einem weltweiten Erfolg gemacht haben, zutiefst dankbar, und wir werden das Halo-Universum auch in Zukunft auf verschiedene Weise erweitern“, heißt es in einer Erklärung von 343 Industries. „Wir sind Amblin und Paramount dankbar für ihre Partnerschaft, um unser weitläufiges Sci-Fi-Universum den Zuschauern auf der ganzen Welt näher zu bringen.“

Für Fans der Serie dürfte es aber anscheinend doch noch Hoffnung geben. Amblin Entertainmen, das Produktionsstudio der Serie, Xbox und 343 suchen derzeit anscheinend nach einem neuen Zuhause für die Halo Serie. Findet sich ein Solches, ist die Wahrscheinlichkeit einer dritten Staffel groß.

Neue Halo Games geplant

Für alle die keine Fans der Serie, aber der Spiele sind gibt es bessere Neuigkeiten. Laut Leaks, sind gerade zwei neue Halo Games in Entwicklung. Mehr dazu gibt’s hier. Falls ihr Interesse daran habt was die Daily-Game Redaktion von den Halo Games (Und der Serie) hält, könnt ihr auch gerne in den Daily-Game Podcast reinhören.