Halo-Fans in Aufruhr: Gleich zwei neue Spiele in Arbeit

Wie geht es weiter mit dem Master Chief? Was passiert im nächsten Halo, nach Halo Infinite? Wie eifrige Leser wissen, gibt es seit Kurzem einen neuen Lead Designer für die beliebte Spielserie. Wahrscheinlich dem wichtigsten Franchise von Xbox. Nach dem Release von Infinite war die Erwartung groß, doch der Erfolg blieb aus. Das hat zu einigen Veränderungen auch beim Lead-Entwickler 343 Industries geführt.

Bereits kurz nach dem Release von Halo Infinite haben viele große Namen 343 verlassen. Ob freiwillig oder nicht kam bisher nicht ans Licht. Auch einige Vertragsarbeiter wurden nicht in feste Positionen übernommen. Damit schrumpfte das Team hinter Halo auf unter 300 Personen. Doch wie geht es weiter? Was wird aus dem Master Chief auf PC und Xbox-Konsolen werden?

Zwei neue Halo-Spiele in Arbeit

Wie der Leaker BathrobeCast enthüllt hat, sollen sich zwei neue Titel in Vorproduktion befinden. Dabei soll sich ein Spiel komplett auf das PvP-Gameplay konzentrieren. Das andere Projekt scheint ein neuer Hauptteil der Serie zu sein, der nach den Ereignissen von Halo Infinite angesiedelt ist.

Doch freu dich nicht zu früh! Beide Projekte noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und es könnte Jahre dauern, bis sie das Licht der Welt erblicken. Wahrscheinlich werden sie beim Start der nächsten Xbox-Konsole keine Rolle spielen, hier dürfte das übernächste Call of Duty um die Gunst der Spieler kämpfen.

Zu wenig feste Mitarbeiter bei 343 Industries?

Ein Problem, dass anscheinend Bestand hat: die starke Abhängigkeit von Vertragsarbeitern. Bereits bei der Entwicklung zu Halo Infinite führte dies zu erheblichen Schwierigkeiten, daher wurde der Titel auch nicht zum Start der Xbox Series X/S veröffentlicht, sondern um ein Jahr verschoben. Wir erinnern uns an eine Gameplay-Vorstellung, die mehr Kritik als Lob brachte.

Das Problem, dass 343 von Vertragsarbeitern abhängig ist, dürfte wohl weiterhin festen Bestand haben.

Kein neues Halo in nächster Zeit?

Es sieht so aus, als ob Xbox in den nächsten Monaten und Jahren keine neuen Informationen zu Halo veröffentlichen wird. Fans müssen also Geduld haben. Halo bleibt ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Strategie von Xbox, aber nach den umfassenden Änderungen bei 343 Industries wird die Serie vorerst in den Hintergrund treten.

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten hoffen Fans darauf, dass die nächsten Halo-Spiele den Erwartungen besser gerecht werden. Die Änderungen bei 343 Industries sollen dazu führen, dass zukünftige Projekte stabiler und erfolgreicher werden. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten.

Wann wird das nächste Halo-Spiel erscheinen? Nun, ein Halo 7 (oder wie immer es heißen wird) dürfte wohl noch sehr ferne Zukunft sein. Wenn 2026 tatsächlich die nächste Xbox-Konsole erscheint, wird es wieder kein neues Master Chief-Abenteuer zum Release geben. Vielleicht erhält Halo Infinite eine Story-Erweiterung, als „Dankeschön“ an die Fans, aber auch das ist reine Spekulation. Das nächste Hauptspiel des beliebten Xbox-Franchise erscheint frühstens 2027 oder noch später, wenn man irgendeine Zeitangabe sich zusammenreimt.