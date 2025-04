Fortnite auf der Nintendo Switch 2: Endlich bessere Grafik und Performance

Gute Nachrichten für Fortnite-Fans: Die Switch-Version des beliebten Battle-Royale-Spiels bekommt ein dringend benötigtes Upgrade! Die Nintendo Switch 2 erhält eine eigene optimierte Version von Fortnite, die zahlreiche technische Probleme der aktuellen Fassung beseitigen soll.

Seit Jahren klagen Switch-Spieler über die schlechte Performance von Fortnite auf der aktuellen Nintendo-Konsole. Schlechte Grafik, niedrige Bildraten und störende Bugs haben das Spielerlebnis getrübt. Doch damit soll nun Schluss sein!

Werbung

Während der Nintendo Switch 2 Direct wurde Fortnite in einem kurzen Gameplay-Trailer gezeigt – ein klares Zeichen dafür, dass eine verbesserte Version in Arbeit ist. Der Release soll zeitgleich mit der neuen Konsole am 5. Juni erfolgen. Wer also von Anfang an die beste Fortnite-Erfahrung auf der Switch haben will, kann direkt loslegen! Aber nur mit der neuen Konsole.

Fortnite: Welche Verbesserungen bringt die Switch 2?

Die Nintendo Switch 2 bietet deutlich bessere Hardware-Leistung als ihr Vorgänger. Laut ersten Infos unterstützt sie bis zu 120 fps und 4K-Auflösung im angedockten Modus. Das bedeutet: flüssigeres Gameplay, schärfere Grafik und kürzere Ladezeiten. Damit dürfte der Nachteil gegenüber anderen Konsolenspielern weg sein!

Diese Leistungssteigerung ermöglicht es der neuen Switch, sogar anspruchsvolle Titel wie Elden Ring: Tarnished Edition, Final Fantasy 7: Remake und Cyberpunk 2077 zu bewältigen. Da liegt es nahe, dass auch Fortnite von der besseren Technik profitiert.

Nintendo hat bereits davor gewarnt, dass die alte Fortnite-Version auf der Switch 2 nicht optimal laufen könnte. Das Spiel wurde in eine Liste von Switch-Titeln aufgenommen, die auf der neuen Hardware Probleme machen könnten.

Zahlt sich der Wechsel für Fortnite-Fans auf die Switch 2 aus?

Definitiv! Endlich scheint Epic Games die technischen Mängel aufzugreifen, dank der besseren Switch 2-Hardware. Mit besserer Grafik, stabilerer Performance und möglicherweise sogar 120fps könnte die Switch 2 zur besten mobilen Fortnite-Plattform werden.