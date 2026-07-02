SkyPAD Glass 3.0 XL im Test: Der Geheimtipp für echte Gamer

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Als ich noch für ein anderes Online-Magazin tätig war, habe ich bereits 2023 einen Test zum SkyPAD Glass 3.0 XL geschrieben. Damals war es über Jahre hinweg das einzige Produkt, welches ich mit 10 Punkten bewertet habe.

Die Frage, die sich jetzt viele von euch stellen werden, lautet: Wird das SkyPAD Glass 3.0 XL auch nach jahrelanger Nutzung seinem legendären Ruf gerecht und lohnt sich der hohe Preis wirklich? Genau dieser Frage werden wir zusammen in diesem Langzeittest auf den Grund gehen.

Das legendäre SkyPAD Glass 3.0 XL

Solltet ihr euch etwas intensiver mit hochwertigen Mauspads beschäftigen, werdet ihr früher oder später auf das SkyPAD Glass 3.0 XL stoßen. Das Mauspad genießt in der Gaming-Community einen wirklich sehr guten Ruf und zählt seit Jahren zu den besten Glas Mauspads auf dem Markt.

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Das SkyPAD Glass 3.0 XL setzt dabei auf eine speziell behandelte Glasoberfläche. Das sorgt für ein besonders gleichmäßiges Gleitverhalten und eine hohe Präzision.

Stoff, Plastik oder Glas Mauspad?

Die meisten von euch werden wahrscheinlich automatisch zu einem Stoff Mauspad greifen, schließlich gehören die seit vielen Jahren zur Standardausstattung eines jeden PCs. Während Stoff Mauspads vor allem auf Kontrolle setzen und Kunststoff Pads eher einen Mittelweg bieten, verfolgen Glas Mauspads ein völlig anderes Konzept.

Durch die extrem glatte Oberfläche gleitet die Maus nahezu widerstandslos über das Pad. Gerade bei schnellen Shootern fühlt sich jede Bewegung direkter und präziser an. Mir ging es anfangs wie vermutlich den meisten von euch. Ich habe zunächst meine DPI reduziert, um mich an das deutlich schnellere Gleitverhalten zu gewöhnen. Nach kurzer Zeit wollte ich jedoch nicht mehr zu einem herkömmlichen Stoff Mauspad zurückkehren.

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Für wen ist das Mauspad geeignet?

Mit einem Preis von rund 150 bis 160 Euro richtet sich das SkyPAD Glass 3.0 XL sicherlich nicht an Schnäppchenjäger. Ausschließlich für Gamer ist es allerdings auch nicht gedacht. Das Glas Mauspad macht sowohl beim Spielen als auch im Alltag eine hervorragende Figur.

Wer einfach ein hochwertiges Mauspad sucht, das auch nach Jahren kaum Verschleiß zeigt, dürfte mit dem SkyPAD Glass 3.0 XL sehr glücklich werden. Gerade die sehr gute Verarbeitung und die enorme Langlebigkeit rechtfertigen meiner Meinung nach den hohen Preis. Langfristig betrachtet zahlt sich das SkyPAD Glass 3.0 XL dadurch sogar finanziell aus, da es deutlich länger hält als viele herkömmliche Mauspads.

Die Pflege

Wer möchte, dass das SkyPAD Glass 3.0 XL auch nach Jahren noch wie neu aussieht, muss nur wenig beachten. Ein weiches Mikrofasertuch und etwas Wasser reichen in den meisten Fällen bereits aus, um Staub und Fingerabdrücke zu entfernen.

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Wichtig ist lediglich, keine schweren oder scharfkantigen Gegenstände auf das Mauspad zu legen, die Kratzer verursachen könnten. Am wichtigsten ist es aber, dass Mauspad möglichst nicht auf den Boden fallen zu lassen. Wer diese einfachen Punkte beachtet, wird über viele Jahre hinweg Freude an seinem Glas Mauspad haben.

Qualität und Verschleiß im Langzeittest

Ob das SkyPAD Glass 3.0 XL tatsächlich ein Mauspad für die Ewigkeit ist, kann ich natürlich nicht beantworten. Wenn es allerdings um die Frage geht, ob es auch nach mehreren Jahren intensiver Nutzung kaum Verschleiß zeigt, lautet meine Antwort ganz klar ja. Das Mauspad wird seinem hervorragenden Ruf gerecht und hält, was es verspricht.

Die Verarbeitungsqualität gehört für mich zum Besten, was derzeit erhältlich ist. Ich habe im Laufe der Jahre unzählige Mauspads getestet und die meisten mussten spätestens nach einem Jahr intensiver Nutzung ersetzt werden. Beim SkyPAD sieht das völlig anders aus.

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Auch nach rund drei Jahren täglicher Nutzung fühlt sich die Oberfläche nahezu unverändert an. Es gibt keine ausgefransten Kanten, keine abgenutzte Beschichtung und auch das Gleitverhalten ist für mich noch immer auf dem gleichen hohen Niveau wie am ersten Tag. Genau das macht dieses Mauspad so besonders.

Mein endgültiges Fazit

Die Qualität des SkyPAD Glass 3.0 XL bewegt sich auf einem wirklich sehr hohen Niveau. Mit einem Preis von rund 160 Euro gehört es zwar zu den teuersten Mauspads auf dem Markt, nach mittlerweile drei Jahren Nutzung kann ich aber sagen, dass es seinen Preis für mich vollkommen rechtfertigt.

Bei richtiger Pflege zeigt das Mauspad selbst nach Jahren kaum Verschleiß und fühlt sich noch immer nahezu wie am ersten Tag an. Genau deshalb zählt das SkyPAD Glass 3.0 XL für mich weiterhin zu den besten Glas Mauspads auf dem Markt und erhält auch in meinem Langzeittest die volle Wertung von 10 Punkten.

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Die einzige Frage, die ihr euch vor dem Kauf stellen solltet, lautet daher nicht, ob das SkyPAD Glass 3.0 XL sein Geld wert ist. Viel wichtiger ist, ob ein Glas Mauspad überhaupt zu euren persönlichen Vorlieben passt. Ist das der Fall, kann ich euch das Mauspad auch heute noch ohne jede Einschränkung empfehlen.

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