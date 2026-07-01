LG UltraGear 45GX950A-B im Test: Der OLED Traum für anspruchsvolle Gamer

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Schon beim Auspacken des LG UltraGear 45GX950A-B war mir klar, dass mich hier kein gewöhnlicher Gaming-Monitor erwartet. Alleine das riesige 45-Zoll-Panel zieht sofort alle Blicke auf sich. Als ich den Monitor das erste Mal einschaltete, war ich ehrlich gesagt einfach nur überwältigt. Das nahezu rahmenlose Design, die extreme 800R-Krümmung und die gestochen scharfe 5K2K-Auflösung hinterlassen bei mir sofort einen bleibenden Eindruck.

Auf dem Papier liest sich das Datenblatt ohnehin wie ein Wunschzettel für Gamer. 45 Zoll OLED, 5120 × 2160 Pixel, 165 Hz, DisplayPort 2.1, G-Sync, FreeSync Premium Pro und eine Reaktionszeit von nur 0,03 Millisekunden. Doch ein Datenblatt erzählt bekanntlich nicht die ganze Geschichte. Deshalb habe ich den Monitor mehrere Tage im Alltag genutzt. Gaming, Office, Bildbearbeitung, Filme und HDR mussten zeigen, ob der stolze Preis wirklich gerechtfertigt ist.

Verarbeitung und erster Eindruck

Schon beim Aufbau merkte ich schnell, dass LG hier keinen günstigen Monitor entwickelt hat. Die Verarbeitung wirkt hochwertig, nichts knarzt und sämtliche Materialien hinterlassen einen sehr guten Eindruck. Besonders das nahezu rahmenlose OLED-Panel sorgt dafür, dass der Bildschirm selbst im ausgeschalteten Zustand sehr edel wirkt.

Auf der Rückseite ist eine dezente RGB-Beleuchtung angebracht, auf die ich persönlich hätte verzichten können. Aber wem eine Beleuchtung am Monitor gefällt, kommt mit dem LG auch auf seine Kosten. LG verzichtet bei dem Monitor auf übertriebenes Gaming-Design und setzt stattdessen auf einen modernen Look, der sowohl auf einem Gaming-Schreibtisch als auch im Büro eine richtig gute Figur macht, solange der nötige Platz vorhanden ist.

800R Curved Fluch oder Segen?

Ich muss zugeben, dass ich vor dem Test etwas skeptisch war. 800R gehört zu den stärksten Krümmungen, die ihr aktuell am Markt finden werdet. Gerade beim Arbeiten hatte ich die Befürchtung, dass mich die starke Wölbung eher stören würde.

Anfangs war die extreme Krümmung wirklich sehr gewöhnungsbedürftig und ich musste mich erst einmal darauf einstellen, aber beim Gamen sorgt die Krümmung für eine unglaubliche Immersion. Im Office-Alltag oder beim Schreiben von Texten könnte die Krümmung für den einen oder anderen aber sogar zu viel sein.

Bei Office oder Visual Studio fällt die Krümmung anfangs doch sehr stark auf. Tabellen oder gerade Linien wirken zunächst ungewohnt „gewölbt“. Nach den ersten Tagen habe ich mich aber schnell daran gewöhnt, trotzdem bleibt dieser Punkt eindeutig Geschmackssache.

Gaming und Filme schauen macht einfach Spaß

Hier spielt der Monitor klar seine Stärken aus. Jeder Gamer unter euch wird hier voll auf seine Kosten kommen und das Mittendrin-Gefühl durch die schiere Größe und die Krümmung zu schätzen wissen. Habt ihr einmal auf so einem Monitor gespielt, wollt ihr keinen anderen mehr.

Durch die Kombination aus 165 Hz, OLED und der extrem schnellen Reaktionszeit lässt der Monitor keine Wünsche offen. Bewegungen wirken butterweich und Eingaben werden praktisch ohne Verzögerung umgesetzt.

Dabei faszinierte mich besonders, wie scharf selbst schnelle Kameraschwenks dargestellt werden. Ghosting oder störende Schlieren konnte ich beim Gamen praktisch nicht feststellen und natürlich macht der Monitor auch beim Serien und Filmeschauen eine hervorragende Figur.

Ist der Monitor überhaupt an?

Genau an diesem Punkt hat mich der LG UltraGear am meisten beeindruckt. Wenn der Bildschirm Schwarz darstellt, verschmilzt das OLED-Panel praktisch mit dem Gehäuse. In einem dunklen Raum könntet ihr dann wirklich glauben, dass der Monitor überhaupt nicht an ist. Wenn helle Inhalte oder HDR-Effekte eingeblendet werden, punktet der LG mit einem kontrastreichen Bild, wie es nur ein OLED-Panel beherrscht.

5K2K fordert selbst High-End-Hardware

So imposant die Auflösung auch sein mag, sie hat ihren Preis!

5120 × 2160 Pixel fordern selbst moderne High-End-Grafikkarten enorm. Ich betreibe den Monitor mit einer RTX 5080 und selbst diese kommt in aktuellen AAA-Titeln bei maximalen Details an ihre Grenzen.

Deshalb seid vorgewarnt, ohne eine leistungsstarke Grafikkarte werdet ihr mit dem Monitor nur bedingt Freude haben!

Der Standfuß

Der Standfuß fällt sehr schwer und massiv aus und er vermittelt einen sehr hochwertigen Eindruck. Trotzdem bin ich persönlich kein Freund solcher Standfüße, vor allem bei einem Monitor dieser Größe. Ohne Frage hält der Standfuß den 45-Zoll-Monitor an Ort und Stelle, aber er nimmt verdammt viel Platz am Schreibtisch ein.

Meine Empfehlung geht daher klar an einen Monitorarm mit Gasdruckfeder, da diese noch besser verstellbar sind und man unter dem Monitor viel mehr Platz zur Verfügung hat. Das ist selbstverständlich nur meine persönliche Meinung und Empfehlung, viele von euch werden mit Sicherheit auch mit dem mitgelieferten Standfuß sehr zufrieden sein.

Anschlüsse lassen kaum Wünsche offen

Auch bei den Anschlüssen zeigt sich schnell, dass sich der LG UltraGear 45GX950A-B klar im High-End-Bereich positioniert. Mit DisplayPort 2.1, zwei HDMI 2.1-Anschlüssen, USB-C und zwei USB-A-Anschlüssen bietet der Monitor alles, was man sich von einem modernen Gaming-Monitor nur wünschen kann.

Burn-in bleibt das große Thema

Kaum ein OLED-Test kommt ohne dieses Thema aus.

Ich habe mir vor dem Kauf auch etwas Gedanken darüber gemacht. Immerhin verbringe ich, so wie viele von euch, täglich mehrere Stunden auf dem Windows-Desktop.

LG hat hier aber mitgedacht und zahlreiche Schutzmechanismen wie Pixel Shift, automatische Pixelpflege und weitere OLED-Care-Funktionen integriert, um das Problem auf ein Minimum zu senken.

Ich finde das, dass Thema inzwischen häufig größer gemacht wird, als es im Alltag tatsächlich ist. Wer den Monitor normal nutzt und die Schutzfunktionen aktiviert lässt, dürfte kaum Probleme bekommen. Das Burn-in-Risiko lässt sich dadurch deutlich reduzieren, aber vollständig ausschließen lässt es sich nicht, da es einfach ein OLED-typisches Problem ist.

Ist der Monitor nun seinen Preis wert?

Insgesamt muss ich ehrlich zugeben, dass mich der LG UltraGear 45GX950A-B auf ganzer Linie überzeugt hat. Mit einem Preis von rund 1400 bis 1600 Euro ist der Monitor aber bei Weitem kein Schnäppchen und er richtet sich klar an Enthusiasten. Als reinen Arbeitsmonitor gibt es meiner Meinung nach bessere und auch günstigere Alternativen, obwohl man sich an die starke Krümmung schnell gewöhnt. Als Allrounder und Gaming-Monitor steht der LG UltraGear 45GX950A-B aber fast alleine am Markt und kann seine Stärken gekonnt ausspielen.

Natürlich gibt es auch Kritikpunkte. Wie schon so oft erwähnt, wird die enorme 800R-Krümmung nicht jedem gefallen und bleibt Geschmackssache. Auch die hohe 5K2K-Auflösung verlangt nach entsprechend leistungsstarker Hardware und ihr braucht natürlich auch den Platz für diesen riesigen Monitor. Solltet ihr die Voraussetzungen aber erfüllen und bereit sein, den hohen Preis zu bezahlen, erhaltet ihr meiner Meinung nach einen Monitor, der euer Gaming-Erlebnis auf ein neues Niveau hebt. Ich für mich traue mich zu sagen, dass der Monitor einer der beeindruckendsten Gaming-Monitore ist, den ich jemals getestet habe, und möchte ihn auch nicht mehr missen.

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