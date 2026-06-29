Noctua steigt in den AIO Markt ein und präsentiert die NL LC1 360

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Wenn ein Hersteller das Potenzial hat, den AIO-Markt aufzumischen, dann ist es für mich Noctua! Ehrlich gesagt hat es mich schon seit Jahren gewundert, dass sich das österreichische Unternehmen ausschließlich auf Luftkühler konzentriert hat. Mit der neuen NL-LC1-Serie will Noctua beweisen, dass die bekannte Qualität auch bei Wasserkühlungen funktioniert. Das 360-mm-Modell NL-LC1-36 setzt dabei auf einen besonders leisen Betrieb und eine starke Kühlleistung.

Bewährte Noctua Technik

Im Inneren setzt die NL-LC1 zwar auf die moderne Emma-V2-Plattform von Asetek, doch Noctua ergänzt diese um zahlreiche Eigenentwicklungen. Dazu gehören unter anderem die neuen NF-A12x25 G2-Lüfter, das bekannte SecuFirm2+ Montagesystem sowie ein eigens entwickelter Pumpenschalldämpfer, der Vibrationen und Betriebsgeräusche reduzieren soll. Genau hier möchte sich Noctua von vielen anderen AIO-Herstellern abheben.

Gerade die Lautstärke dürfte für euch eines der stärksten Argumente sein. Während viele Wasserkühlungen zwar eine hervorragende Kühlleistung bieten, fällt die Pumpe häufig durch störende Nebengeräusche auf. Genau dieses Problem will Noctua mit seiner neuen Konstruktion gezielt angehen.

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Erste Tests machen Hoffnung

Auch wenn die NL-LC1-Serie erst seit kurzer Zeit erhältlich ist, fallen die ersten Testberichte bereits sehr positiv aus. Gelobt werden vor allem die hohe Kühlleistung in Verbindung mit einem außergewöhnlich niedrigen Geräuschpegel. Besonders unter praxisnahen Drehzahlen soll die AIO nahezu ihre maximale Leistung erreichen, ohne dabei laut zu werden.

Persönliches Fazit

Ich muss zugeben, dass ich bei Noctua vielleicht ein wenig voreingenommen bin, aber immerhin steht die Firma schon seit Jahrzehnten für Qualität. Die Lüfter der Firma gehören zu den teuersten am Markt und manche von euch werden es sich zweimal überlegen, ob sie das Geld in Produkte von Noctua investieren wollen oder eben nicht.

Ich kann euch aus persönlicher Erfahrung aber versichern, dass ich noch nie von einem Produkt von Noctua enttäuscht wurde. Im Gegenteil, ich hatte in meinem letzten Build Silent Wings Lüfter und dachte mir, die werden schon reichen. Immerhin gehören die be quiet! Lüfter auch nicht zu den günstigsten am Markt.

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Im Nachhinein hätte ich mir lieber Noctua geholt, die wären laufruhiger und leiser gewesen.

Ob die erste AIO-Wasserkühlung dem Ruf von Noctua gerecht werden kann, wird sich noch zeigen. Mit einem Preis von rund 250 Euro zählt diese AIO eindeutig zu den teuersten am Markt. Ob ihr so viel Geld in eine AIO investieren wollt, bleibt natürlich euch überlassen, aber allein der Preis zeigt schon, dass sich die AIO eher an Enthusiasten richtet.

Trotz des hohen Preises und der starken Konkurrenz sehe ich gute Chancen, dass sich Noctua auch im AIO-Markt einen festen Platz im Premium-Segment sichern wird.

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