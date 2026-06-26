be quiet! baut sein Hardware Sortiment weiter aus und setzt auf leisere Technik

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Die Computex zählt jedes Jahr zu den wichtigsten Veranstaltungen der Hardware-Branche. Zahlreiche Hersteller nutzen die Messe, um neue Produkte vorzustellen und einen Ausblick auf kommende Entwicklungen zu geben. Auch be quiet! präsentierte dort mehrere Neuheiten und machte deutlich, dass das Unternehmen sein Portfolio kontinuierlich erweitert. Dabei bleibt der Hersteller seiner Philosophie treu und setzt weiterhin auf eine Kombination aus hoher Leistung, effizienter Kühlung und möglichst geringer Geräuschentwicklung.

Längst beschränkt sich be quiet! nicht mehr nur auf Netzteile oder Lüfter. Das Unternehmen hat sein Sortiment in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt ausgebaut und deckt inzwischen nahezu alle wichtigen Bereiche eines modernen Gaming-PCs ab. Genau diese Entwicklung spiegelten auch die Neuheiten auf der Computex wider.

Leise Kühlung bleibt das Markenzeichen

Seit vielen Jahren steht be quiet! vor allem für besonders leise Kühllösungen. Neue Lüfter und CPU-Kühler setzen diesen Weg konsequent fort.

Dabei geht es längst nicht mehr nur darum, möglichst wenig Geräusche zu erzeugen. Moderne Kühler müssen gleichzeitig leistungsstarke Prozessoren zuverlässig kühlen, ohne dabei unangenehm laut zu werden. Gerade aktuelle High-End-CPUs stellen Kühlsysteme zunehmend vor größere Herausforderungen.

Mit neuen Materialien, optimierten Lüfterblättern und verbesserten Luftströmen möchte be quiet! diese Balance weiter verbessern. Ziel ist es, selbst unter hoher Last eine möglichst konstante Kühlleistung zu erreichen, ohne dass die Lautstärke deutlich ansteigt. Gerade Nutzer, die ihren PC zum Spielen, Arbeiten oder für kreative Anwendungen einsetzen, profitieren von einem ruhigen System im Alltag.

Auch Gehäuse entwickeln sich weiter

Neben Kühlern standen auf der Computex auch neue Gehäuse im Mittelpunkt. Moderne Gaming-PCs müssen heute deutlich mehr leisten als noch vor einigen Jahren.

Große Grafikkarten, leistungsstarke Wasserkühlungen und zahlreiche SSDs benötigen ausreichend Platz und eine durchdachte Luftführung. Gleichzeitig wünschen sich viele ein möglichst aufgeräumtes Innenleben sowie eine einfache Montage.

Die aktuellen Gehäuse von be quiet! sollen genau diese Anforderungen erfüllen und dabei trotzdem den Fokus auf eine geringe Geräuschentwicklung behalten. Verbesserte Luftkanäle, optimierte Staubfilter und flexible Einbaumöglichkeiten zeigen, dass heute nicht mehr nur das Design zählt, sondern auch die Alltagstauglichkeit.

Netzteile werden effizienter

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf neuen Netzteilen. Moderne Grafikkarten und Prozessoren benötigen nicht nur mehr Leistung, sondern stellen auch höhere Anforderungen an die Stromversorgung.

Aktuelle Standards wie ATX 3.1 und PCIe 5.1 spielen dabei eine immer größere Rolle. Sie sollen hohe Lastspitzen besser abfangen und moderne Grafikkarten zuverlässig mit Energie versorgen.

Für viele PC-Bauer dürfte dieser Bereich besonders interessant sein, denn ein hochwertiges Netzteil bildet die Grundlage jedes stabilen Systems. Gleichzeitig gewinnen Effizienz und Energieverbrauch weiter an Bedeutung. Netzteile mit hoher Effizienz erzeugen weniger Abwärme, arbeiten oft leiser und können langfristig sogar Stromkosten senken.

Mehr Auswahl für anspruchsvolle PC-Bauer

In den vergangenen Jahren hat sich be quiet! von einem Spezialisten für Netzteile und Lüfter zu einem Komplettanbieter entwickelt.

Heute umfasst das Portfolio unter anderem Gehäuse, CPU-Kühler, Wasserkühlungen, Lüfter, Netzteile sowie Gaming-Tastaturen und Mäuse. Damit konkurriert das Unternehmen inzwischen mit vielen bekannten Hardware-Herstellern auf mehreren Ebenen gleichzeitig.

Gerade für Nutzer, die Wert auf ein möglichst leises Gesamtsystem legen, wird diese breite Auswahl immer interessanter. Wer Komponenten aus einer Serie kombiniert, profitiert häufig von einer einheitlichen Optik und einer aufeinander abgestimmten Kühlleistung.

Leise Hardware bleibt gefragt

Trotz immer leistungsfähigerer Komponenten wünschen sich viele Spieler möglichst geringe Geräuschentwicklung. Besonders leistungsstarke Grafikkarten und Prozessoren erzeugen unter Last erhebliche Abwärme, wodurch Lüfter häufig deutlich hörbar werden.

Genau hier möchte be quiet! ansetzen. Das Unternehmen versucht seit Jahren zu zeigen, dass hohe Leistung und niedrige Lautstärke kein Widerspruch sein müssen.

Diese Philosophie zieht sich inzwischen durch nahezu das gesamte Sortiment und dürfte auch bei zukünftigen Produkten eine zentrale Rolle spielen. Gerade in Zeiten, in denen Gaming-PCs immer leistungsfähiger werden, gewinnt ein leiser Betrieb für viele Nutzer zusätzlich an Bedeutung.

Mehr als nur einzelne Produktneuheiten

Die Computex zeigte einmal mehr, dass be quiet! seine Position im Hardware-Markt weiter ausbauen möchte. Statt sich ausschließlich auf einzelne Komponenten zu konzentrieren, entwickelt sich das Unternehmen immer stärker zu einem Anbieter kompletter PC-Lösungen.

Für Käufer hat das den Vorteil, dass sich viele Komponenten optisch und technisch aufeinander abstimmen lassen. Gleichzeitig profitieren Nutzer von einer einheitlichen Designsprache und vergleichbaren Qualitätsstandards.

Auch wenn sich viele Neuheiten zunächst an Enthusiasten richten, dürften zahlreiche Technologien mit der Zeit ihren Weg in günstigere Produktreihen finden. Das war in der Vergangenheit bereits häufig zu beobachten und könnte sich auch diesmal wiederholen.

Die auf der Computex vorgestellten Produkte zeigen deshalb nicht nur, woran be quiet! aktuell arbeitet, sondern geben auch einen Ausblick darauf, wie sich leise Gaming-PCs in den kommenden Jahren entwickeln könnten. Leistungsfähige Kühler, moderne Gehäuse, effiziente Netzteile und durchdachte Kühlkonzepte bleiben dabei die wichtigsten Bausteine. Für PC-Enthusiasten, die einen leistungsstarken und gleichzeitig möglichst leisen Rechner zusammenstellen möchten, gehört be quiet! damit auch weiterhin zu den interessantesten Herstellern auf dem Markt.

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