Überhitzung vermeiden: 5 Tipps, wie der Gaming-PC im Sommer nicht heißläuft

So sehr wir uns auch auf die wärmeren Tage freuen: Die Sommerhitze macht nicht nur unseren tierischen Mitbewohnern und uns selbst zu schaffen. Sogar das elektronische Equipment leidet darunter und kann bei zu hoher Wärmeentwicklung durchaus in die Knie gehen. Im besten Falle schaltet sich der Rechner dann einfach während des Zockens aus. Im schlimmsten Falle riskiert ihr bleibende Schäden an eurer Hardware. Schließlich sind die verbauten Komponenten sehr empfindlich. Ein gut gekühlter PC birgt zahlreiche Vorteile: Laufen die Bauteile nicht zu heiß, sondern werden ordentlich gekühlt, lässt sich aus ihnen in der Regel meist noch ein bisschen mehr Leistung herausholen. Wir zeigen euch, wie ihr auch im Sommer dafür sorgt, dass es eurer Elektronik gutgeht!

Im Hochsommer einen kühlen Kopf bewahren: unsere Tipps für einen wohltemperierten PC

So verhindert ihr, dass euer PC überhitzt: