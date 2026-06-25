OLED-Monitore verlieren ihren größten Nachteil und werden für Gamer immer interessanter

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Während OLED-Fernseher schon seit Jahren als Maßstab für Bildqualität gelten, hatten es OLED-Monitore lange Zeit schwer. Die Geräte waren teuer, die Auswahl überschaubar und viele hatten Sorgen wegen möglichem Einbrennen. In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Situation jedoch deutlich verändert. Immer mehr Hersteller bringen neue Modelle auf den Markt und die Preise fallen spürbar.

Dadurch wird eine Technik, die lange vor allem Enthusiasten vorbehalten war, für immer mehr Gamer interessant.

Warum OLED so beliebt ist

Der größte Vorteil von OLED liegt in der Bildqualität. Anders als klassische LCD oder IPS-Panels benötigt OLED keine Hintergrundbeleuchtung. Jeder einzelne Bildpunkt erzeugt sein eigenes Licht und kann bei Bedarf vollständig abgeschaltet werden.

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Das sorgt für perfektes Schwarz und einen Kontrast, den viele andere Display-Technologien bis heute nicht erreichen. Besonders in dunklen Games oder atmosphärischen Szenen macht sich dieser Unterschied bemerkbar.

Wer beispielsweise Horror-Spiele, Rollenspiele oder grafikintensive Open-World-Titel spielt, erkennt den Unterschied oft bereits nach wenigen Minuten.

Hinzu kommen kräftige Farben, schnelle Reaktionszeiten und eine hohe Bildschärfe. Gerade diese Kombination macht OLED für Gamer besonders attraktiv.

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Die Preise sinken langsam aber deutlich

Noch vor wenigen Jahren mussten Käufer oft deutlich über 1.000 Euro ausgeben, wenn sie einen OLED-Monitor wollten. In manchen Fällen lagen die Preise sogar weit darüber.

Mittlerweile hat sich der Markt verändert. Hersteller wie LG, Samsung, ASUS, MSI, Gigabyte, Acer und weitere Anbieter konkurrieren inzwischen direkt miteinander.

Dadurch wächst nicht nur die Auswahl, sondern auch der Preisdruck. Immer häufiger tauchen OLED-Monitore in Rabattaktionen auf und manche Modelle sind bereits deutlich günstiger erhältlich als noch vor einem Jahr.

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Natürlich handelt es sich weiterhin um Premium-Produkte. Der Abstand zu hochwertigen IPS-Monitoren wird jedoch kleiner.

Burn-in ist nicht mehr das große Schreckgespenst

Viele Spieler verbinden OLED noch immer mit dem Risiko eines Burn-ins. Gemeint sind dauerhaft sichtbare Bildreste, die durch lange angezeigte Inhalte entstehen können.

Dieses Problem existiert grundsätzlich weiterhin, allerdings haben die Hersteller in den vergangenen Jahren zahlreiche Schutzmechanismen entwickelt. Pixel-Refresh-Funktionen, automatische Verschiebungen des Bildes und intelligente Helligkeitssteuerungen reduzieren das Risiko deutlich.

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Für die meisten dürfte Burn-in heute deutlich weniger problematisch sein als noch vor einigen Jahren. Wer seinen Monitor normal nutzt und die empfohlenen Schutzfunktionen aktiviert lässt, muss sich darüber meist keine großen Sorgen machen.

OLED wird schneller und vielseitiger

Auch technisch entwickeln sich OLED-Monitore rasant weiter. Während frühe Modelle oft auf 120 Hz oder 144 Hz begrenzt waren, erreichen moderne Geräte mittlerweile 240 Hz, 360 Hz oder sogar noch höhere Bildraten.

Damit sind OLED-Monitore längst nicht mehr nur für Grafikfans interessant. Auch kompetitive Spieler profitieren von den schnellen Reaktionszeiten und der hohen Bildqualität.

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Gleichzeitig erscheinen immer mehr verschiedene Formate. Von klassischen 27-Zoll-Modellen über Ultrawide-Displays bis hin zu riesigen Gaming-Monitoren ist inzwischen nahezu alles verfügbar.

Das macht die Technologie für eine deutlich größere Zielgruppe interessant als noch vor wenigen Jahren.

Ein ähnlicher Weg wie bei SSDs?

Die Entwicklung erinnert ein wenig an SSDs. Auch diese galten zunächst als teure Luxusprodukte, bevor sie Schritt für Schritt zum Standard wurden.

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Natürlich wird OLED nicht über Nacht jeden IPS-Monitor ersetzen. Dafür sind viele klassische Displays noch immer günstiger und für zahlreiche Nutzer vollkommen ausreichend.

Dennoch spricht vieles dafür, dass OLED in den kommenden Jahren einen immer größeren Marktanteil gewinnen wird. Die Preise sinken, die Technik wird besser und die Auswahl wächst stetig.

Die beste Zeit für den Umstieg?

Für viele Spieler könnte genau jetzt der richtige Zeitpunkt sein, sich erstmals mit OLED-Monitoren zu beschäftigen. Die Geräte sind zwar noch nicht günstig, aber deutlich erschwinglicher als noch vor wenigen Jahren.

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Gleichzeitig wurden viele Kinderkrankheiten der frühen Generationen verbessert. Burn-in-Schutz, höhere Bildraten und bessere Helligkeitswerte machen moderne OLED-Monitore attraktiver denn je.

Wer einmal ein gutes OLED-Display erlebt hat, versteht meist schnell, warum so viele Nutzer nur ungern wieder zu einem herkömmlichen Monitor zurückkehren. Die Technik bleibt zwar ein Premium-Produkt, bewegt sich jedoch zunehmend in Reichweite einer deutlich größeren Zahl von Spielern