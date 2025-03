Nintendo Switch 2: 120Hz LCD-Display mit VRR und HDR-Unterstützung

Die Nintendo Switch 2 wird immer konkreter, und die Gerüchte um die neue Konsole nehmen (immer mehr) Fahrt auf. Ein User im Famiboards-Forum, bekannt unter dem Namen Secretboy, hat vor kurzem behauptet, dass die Switch 2 mit einem 120Hz LCD-Display ausgestattet sein wird, das sowohl VRR (Variable Refresh Rate) als auch HDR unterstützt. Wenn sich diese Gerüchte bestätigen, könnte dies die Handheld-Gaming-Erfahrung erheblich verbessern.

Wie zuverlässig sind die Informationen? Die Quelle dieser Information, Secretboy, hat sich in der Vergangenheit bereits als ziemlich genau erwiesen. Bereits im Januar gab er an, dass die GPU-Leistung der Switch 2 bei etwa 3 TFLOPS im Docking-Modus und rund 1,4 bis 1,5 TFLOPS im Handheld-Modus liegen würde. Wenige Tage später wurden diese Werte durch Leaks fast auf den Punkt genau bestätigt.

Nun hat Secretboy seine Aussagen erneut bekräftigt und erklärt, dass das 120Hz Display mit HDR und VRR-Unterstützung definitiv Teil der Switch 2 sein wird. Das bedeutet, dass Nintendo in der nächsten Generation der Konsole auf eine verbesserte Bildqualität und eine flüssigere Darstellung setzen wird.

Was bedeutet das für die Handheld-Gaming-Erfahrung?

Das 120Hz LCD-Display wird vor allem für die Handheld-Nutzung von Bedeutung sein. VRR (Variable Refresh Rate) sorgt dafür, dass die Bildwiederholrate dynamisch angepasst wird, was zu einer flüssigeren Spielerfahrung führt, besonders in Titeln mit schwankender Framerate. Mit dieser Technologie könnten Spiele, die in der Vergangenheit mit niedrigeren Frameraten zu kämpfen hatten, deutlich besser laufen. Entwickler könnten ihre Spiele speziell für diese neue Technik optimieren und so für eine bessere Leistung sorgen.

Ein weiterer interessanter Punkt ist die Wahl eines LCD-Displays anstelle eines OLEDs. Laut Secretboy sei OLED einfach zu teuer gewesen, um es in die erste Version der Switch 2 zu integrieren. Stattdessen hat Nintendo sich für ein LCD-Display entschieden, das dennoch die Vorteile von 120Hz, VRR und HDR bietet. Während OLEDs für ihre hervorragende Farbdarstellung und Kontraste bekannt sind, scheint Nintendo die Performance und die Entwickleroptimierung in den Vordergrund zu stellen.

Nintendo Switch 2: 120Hz Display sorgt für schnelle Bilder

Wenn sich diese Spezifikationen bewahrheiten, könnte die Switch 2 in der Tat einen erheblichen Fortschritt in der Handheld-Konsolenwelt darstellen. Ein 120Hz Display, das VRR und HDR unterstützt, würde nicht nur für eine visuell beeindruckendere Darstellung sorgen, sondern auch für eine flüssigere und stabilere Spielerfahrung. Im Vergleich zur aktuellen Switch OLED und der Steam Deck, die beide nur 60Hz unterstützen, würde die Switch 2 doppelt so viele Bilder pro Sekunde anzeigen. Mit so viel Performance hätte ich nicht gerechnet. Falls die Daten stimmen.

Natürlich bleibt abzuwarten, ob diese Gerüchte auch wirklich wahr sind, aber die Aussichten für die nächste Switch-Generation sehen vielversprechend aus. Angeblich erscheint die neue Nintendo-Konsole bereits am 2. Mai 2025. Ob dieses Datum tatsächlich echt ist, wissen wir wahrscheinlich am 2. April, wenn die Nintendo Direct-Show (ab 15:00 Uhr) starten wird.