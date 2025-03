Nintendo Switch 2: Alle Infos zur großen Enthüllung am 2. April!

Die Spannung steigt: Am 2. April 2025 wird Nintendo in einer mit Spannung erwarteten Nintendo Direct-Präsentation endlich umfassende Details zur Nintendo Switch 2 enthüllen. Nach Jahren der Spekulationen und Gerüchte erwarten Fans weltweit konkrete Informationen zu Preis, Veröffentlichungsdatum und den ersten verfügbaren Spielen. In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die bevorstehende Präsentation und die erwarteten Features der Switch 2 wissen musst.

Wann findet die Nintendo Direct statt?

Die Nintendo Direct zur Switch 2 ist für den Mittwoch, 2. April 2025 angesetzt, wie Nintendo Anfang 2025 enthüllte. In Österreich/Deutschland beginnt die Übertragung um 15:00 Uhr, was es dir ermöglicht, die Präsentation bequem am Nachmittag zu verfolgen. Du kannst die Show auf YouTube verfolgen. (Wir werden das Video einbetten, sobald es verfügbar ist.)

Was wird Nintendo präsentieren?

Die bevorstehende Nintendo Direct dürfte endlich Antworten auf die brennendsten Fragen zur Nintendo Switch 2 liefern. Folgende Punkte könnten dabei im Fokus stehen:

Technische Details und Features der Nintendo Switch 2

Laut Nintendo selbst, Insider-Berichten und Zulassungen bei Behörden soll die Switch 2 folgende Neuerungen im Vergleich zur ersten Generation bieten:

WLAN-Upgrade : Unterstützung von Wi-Fi 6 für schnellere und stabilere Verbindungen.

: Unterstützung von Wi-Fi 6 für schnellere und stabilere Verbindungen. Zusätzliche USB-C-Ports : Zwei Anschlüsse für flexibleres Laden und Zubehör.

: Zwei Anschlüsse für flexibleres Laden und Zubehör. Größeres Display : Ein 8-Zoll-LCD-Bildschirm für eine verbesserte Bildqualität.

: Ein 8-Zoll-LCD-Bildschirm für eine verbesserte Bildqualität. Neue Joy-Cons: Magnetische Joy-Con-Befestigung statt des bisherigen Rail-Systems für eine stabilere Verbindung. Mit Maus-Funktionalität für präzisere Steuerung.

Diese technischen Verbesserungen könnten die Switch 2 nicht nur für bestehende Fans attraktiv machen, sondern auch neue Spieler anlocken.

Welche Spiele erscheinen zur Markteinführung?

Noch hat Nintendo keine offizielle Liste von Launch-Titeln veröffentlicht. Brancheninsider verraten aber, dass diese Spiele zum Release der Switch 2 sicher erscheinen sollen:

Mario Kart 9 : Der neueste Teil der beliebten Rennspielserie.

: Der neueste Teil der beliebten Rennspielserie. Metroid Prime 4: Beyond : Die Fortsetzung des Sci-Fi-Abenteuers.

: Die Fortsetzung des Sci-Fi-Abenteuers. Pokémon Legends: Z-A : Ein neues Open-World-Pokémon-Spiel.

: Ein neues Open-World-Pokémon-Spiel. Neues Animal Crossing: Der Nachfolger des erfolgreichen Simulationsspiels Animal Crossing: New Horizons soll angeblich kommen.

Der Nachfolger des erfolgreichen Simulationsspiels Animal Crossing: New Horizons soll angeblich kommen. Neues 3D-Mario-Spiel : Nintendos internes Entwicklerteam, bekannt für die 3D-Mario-Titel, arbeitet wahrscheinlich an einem neuen Abenteuer mit dem ikonischen Klempner. Ob es zum Release kommen wird ist aber fraglich.

: Nintendos internes Entwicklerteam, bekannt für die 3D-Mario-Titel, arbeitet wahrscheinlich an einem neuen Abenteuer mit dem ikonischen Klempner. Ob es zum Release kommen wird ist aber fraglich. Comeback von Donkey Kong? Gerüchte besagen, dass ein neues Abenteuer mit dem beliebten Affen geplant ist.

Diese Titel könnten die Attraktivität der Switch 2 zum Start erheblich steigern. Natürlich gibt es noch einige Dritthersteller-Titel, die das Line-Up der Switch 2 größer machen könnten. Darunter sollen auch viele Microsoft-Titel sein. Fallout 4, Starfield, Microsoft Flight Simulator, Halo: The Master Chief Collection oder auch Call of Duty wurden immer wieder von Insidern genannt. Was wird dran sein wird, werden wir hoffentlich bald wissen.

Darf man die Nintendo Direct-Show zur Switch 2 verpassen?

Viele Fans sind skeptisch, weil Nintendo bei der ersten Enthüllung der Switch 2 nur wenige konkrete Details preisgegeben hat – zudem war vieles bereits durch Leaks bekannt. Jetzt hoffen sie, dass die Nintendo Direct im April endlich alle offenen Fragen klärt und Nintendo die Kontrolle über die Erzählung zurückgewinnt.

Zweifel bleiben aber, denn in der Vergangenheit gab es bereits Directs, die enttäuscht haben – sei es durch zu wenige Neuigkeiten, fehlende große Titel oder Präsentationen, die mehr Fragen aufwarfen als Antworten gaben.

Der 2. April 2025 könnte ein Meilenstein für Nintendo-Fans weltweit werden. Mit der Enthüllung der Switch 2 stehen zahlreiche spannende Informationen bevor, die die Zukunft der Videospiele-Welt beeinflussen könnten. Ob Preis, technische Features oder Launch-Titel – die Erwartungen sind hoch, und die Community fiebert der Präsentation entgegen.