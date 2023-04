5 entspannende Spiele, die wie Animal Crossing: New Horizons sind

Wollt ihr auch mal etwas Abwechslung von eurer eigenen Insel in Animal Crossing? Hier sind einige Alternativen!

Animal Crossing: New Horizons Fakten

Kaum ein anderes Spiel genoss während der weltweiten Corona-Pandemie so viel Popularität wie das Nintendo-Spiel Animal Crossing: New Horizons. Während überall auf der Welt Lockdowns eintraten, in denen die eigenen Räume so gut wie nicht verlassen werden sollten, flüchteten sich viele Gaming-Fans in eine fiktive Welt, um von der Last der eigenen vier Wände nicht erschlagen zu werden. Das charmante Spiel schaffte es dabei sowohl eingefleischte Gamer, als auch Controller-Neulinge gleichermaßen zu unterhalten.

Und weil sich das Spiel selbst nach dem Ende der Lockdowns immer noch einer immensen Anhängerschaft erfreuen kann, haben wir für euch eine Liste mit Spielen erstellt, die euch auch gefallen könnten. Egal, ob ihr durch das Nintendo-Spiel zum ersten Mal in Besitz einer Konsole gekommen seid und nun schauen wollt, was es da draußen noch so gibt. Oder ihr aber mal einen virtuellen Tapetenwechsel braucht, weil ihr nach all den Stunden auf eurer eigenen Insel etwas Neues sehen müsst. Hier sind einige Spiele, die euch auch gefallen könnten, wenn ihr Animal Crossing: New Horizons gespielt habt: