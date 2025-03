Nintendo Switch 2: 400.000 Konsolen angeblich bereits verschifft (USA)

Gute Nachrichten für alle Nintendo-Fans: Ein neuer Leak lässt vermuten, dass der Release der Nintendo Switch 2 kurz bevorstehen könnte! Laut aktuellen Berichten wurden bereits 400.000 Einheiten der kommenden Konsole im Januar in die USA verschifft. Das könnte darauf hindeuten, dass der Launch bereits im frühen Sommer 2025 erfolgt.

Woher stammt der Leak? Die Informationen stammen von einem Famiiboards-Forum-Mitglied namens LiC, der die Lieferungen vietnamesischer Hersteller HVBG genau verfolgt hat. Laut seinen Entdeckungen wurde das Unternehmen beauftragt, im Januar knapp 400.000 Einheiten der Nintendo Switch 2 in die USA zu liefern – und das ist nur eine erste Teillieferung!

Angesichts dieser hohen Stückzahl scheint es wahrscheinlich, dass Nintendo bereits große Lagerbestände anlegt, um sich auf einen baldigen Marktstart vorzubereiten. Gerüchte über eine Veröffentlichung im Sommer 2025 gewinnen damit weiter an Glaubwürdigkeit.

Wann wird die Nintendo Switch 2 endlich vorgestellt?

Den großen Auftritt hat die neue Nintendo-Konsole am 2. April. Dann wird das japanische Unternehmen alle wichtigen Details zur Switch 2 enthüllen – darunter Hardware-Spezifikationen, Features, Spiele und das genaue Release-Datum.

Tatsächlich berichten Insider bereits seit Monaten, dass die neue Konsole von Nintendo längst fertig sei. Angeblich war selbst NVIDIA überrascht, dass Nintendo die Veröffentlichung so lange hinauszögert. Das Unternehmen arbeitet mit Nintendo an einem speziell angepassten Chipsatz für die neue Konsole, was ebenfalls die Erwartungen in die Höhe schraubt. Angeblich wurden bereits erste Konsolen am Schwarzmarkt verkauft. Diese sind insbesondere für Dritthersteller interessant.

Wann erscheint die Nintendo Switch 2?

Offiziell gibt es zwar noch kein genaues Datum, aber das erste große Schiff mit 400.000 Einheiten für den nordamerikanischen Markt ist bereits unterwegs. Da dies nur die erste von mehreren Lieferungen ist, könnte eine Veröffentlichung im Frühsommer 2025 durchaus realistisch sein. Ein Release im Mai/Juni 2025 wird immer wahrscheinlicher.

Bis dahin bleibt uns nur, auf den vermeintlichen Ankündigungstermin am 2. April zu warten. Dann wird sich zeigen, wann die Nintendo Switch 2 endlich erscheint und wie leistungsfähig sie tatsächlich ist. Gerüchte über KI-Upscaling gab es schon öfters. Berichte deuten auch darauf hin, dass Nintendo das Joy-Con-Drift-Problem endlich in den Griff bekommen hat. Außerdem gab es kürzlich Hinweise auf einen verbesserten Voice-Chat.