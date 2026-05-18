The Super Mario Galaxy Movie wird zum Mega-Erfolg an den Kinokassen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit diesem Erfolg hatten selbst viele Branchenbeobachter nicht gerechnet. The Super Mario Galaxy Movie entwickelt sich aktuell zu einem der größten Kinohits des Jahres und hat inzwischen einen historischen Meilenstein erreicht.

Der Animationsfilm ist mittlerweile offiziell der zweiterfolgreichste Videospiel-Film aller Zeiten. Damit überholt das neue Abenteuer zahlreiche andere Gaming-Verfilmungen und muss sich aktuell nur noch dem ersten Super Mario Bros. Movie geschlagen geben.

Die Zahlen werden immer beeindruckender

Weltweit spielte The Super Mario Galaxy Movie inzwischen weit über 900 Millionen US-Dollar ein. Zeitweise galt der Film sogar als erfolgreichster Kinofilm des gesamten Jahres 2026. Besonders stark performte der Film in Nordamerika, Europa und mehreren asiatischen Märkten.

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Damit baut Nintendo seine Position im Filmgeschäft immer weiter aus. Bereits der erste Film rund um Mario schrieb Box-Office-Geschichte und knackte als erste Gaming-Verfilmung überhaupt die Milliardenmarke.

Kritiker und Publikum waren diesmal nicht immer einer Meinung

Interessant bleibt dabei die unterschiedliche Wahrnehmung des Films. Während einige Kritiker die Story und den Humor eher durchschnittlich bewerteten, feierte das Publikum besonders die vielen Anspielungen auf die Spiele-Reihe und die spektakulären Weltraum-Szenen.

Vor allem Fans von Super Mario Galaxy kamen offenbar voll auf ihre Kosten. Rosalina, die Galaxien-Thematik und zahlreiche bekannte Musikstücke aus den Spielen sorgten in sozialen Netzwerken wochenlang für Diskussionen.

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Für Nintendo beginnt jetzt eine neue Ära

Der enorme Erfolg zeigt gleichzeitig, wie wichtig Filme für Nintendo inzwischen geworden sind. Schon seit Monaten gibt es Gerüchte über weitere große Kino-Projekte rund um bekannte Marken wie Donkey Kong oder sogar Metroid.

Zusätzlich deutete Shigeru Miyamoto zuletzt an, dass Elemente aus dem Film künftig sogar Einfluss auf kommende Spiele haben könnten. Damit würden Filme und Games bei Nintendo noch stärker miteinander verbunden werden.

Das Ende der Erfolgsgeschichte ist wohl noch nicht erreicht

Besonders bemerkenswert ist außerdem, dass der Film in einigen Märkten erst verspätet gestartet ist. Dadurch könnten die Einnahmen in den kommenden Wochen sogar noch weiter steigen.

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Aktuell wirkt es jedenfalls so, als hätte Nintendo mit The Super Mario Galaxy Movie endgültig bewiesen, dass Gaming-Verfilmungen inzwischen zu den größten Kino-Blockbustern überhaupt gehören können.