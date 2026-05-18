LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight startet mit starken Wertungen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die ersten internationalen Reviews zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sind jetzt online und fallen deutlich besser aus, als viele erwartet hatten. Auf Plattformen wie OpenCritic und Metacritic erreicht das neue Spiel von TT Games aktuell Wertungen im mittleren 80er-Bereich. Damit gehört der Titel momentan zu den bestbewerteten LEGO-Spielen überhaupt.

Besonders häufig gelobt werden die offene Welt von Gotham City, die deutlich modernisierte Präsentation und das neue Kampfsystem. Mehrere Reviews sprechen sogar davon, dass sich das Spiel stellenweise wie eine familienfreundliche Version der Batman Arkham-Reihe anfühlt.

Bedauerlicherweise wurde das Spiel vor dem Release bereits teilweise geleaked.

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Vor allem Gotham City sorgt für Begeisterung

Ein großer Schwerpunkt der Reviews liegt auf der neuen Open World. Laut mehreren Testern hat TT Games die bislang größte und detailreichste Version von Gotham erschaffen, die es jemals in einem LEGO-Spiel gab. Besonders die Mischung aus düsterer Batman-Atmosphäre und typischem LEGO-Humor kommt offenbar sehr gut an.

Zusätzlich wird immer wieder hervorgehoben, wie viele Anspielungen auf Comics, Filme und ältere Batman-Spiele im Abenteuer versteckt sind. Genau das scheint vor allem langjährige Batman-Fans aktuell besonders zu begeistern.

Das Kampfsystem erinnert viele an Batman Arkham

Überraschend positiv fällt auch das Feedback zum Gameplay aus. Während frühere LEGO-Spiele oft recht simpel wirkten, soll Legacy of the Dark Knight deutlich dynamischere Kämpfe bieten. Mehrere Reviews vergleichen das Kampfsystem direkt mit der Freeflow-Mechanik aus den Arkham-Spielen.

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Trotzdem bleibt das Spiel weiterhin zugänglich und familienfreundlich. Genau diese Balance scheint laut vielen Testern besonders gut gelungen zu sein.

Nicht alles überzeugt komplett

Ganz ohne Kritik kommt das Spiel allerdings nicht davon. Einige Reviews bemängeln repetitive Nebenaktivitäten und fehlende spielerische Tiefe in bestimmten Bereichen. Zusätzlich sorgt der lokale Koop-Modus ohne Online-Unterstützung für Diskussionen.

Trotzdem scheint der Gesamteindruck aktuell sehr positiv auszufallen. Viele sprechen bereits jetzt vom besten LEGO Batman überhaupt und teilweise sogar vom stärksten LEGO-Spiel der letzten Jahre.

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Für TT Games könnte das Spiel extrem wichtig werden

Nach mehreren schwierigen Jahren dürfte der starke Review-Start für TT Games besonders wichtig sein. Das Studio stand zuletzt immer wieder wegen eingestellter Projekte und interner Probleme im Fokus.

Umso bedeutender dürfte es jetzt sein, dass LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight offenbar genau den Nerv vieler Batman- und LEGO-Fans trifft. Der offizielle Release erfolgt am 22. Mai für PS5, Xbox Series X/S und PC.

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