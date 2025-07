Ein neuer LEGO Batman-Hoffnungsschimmer für Fans

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Seit dem letzten LEGO Batman-Spiel sind über zehn Jahre vergangen – eine Ewigkeit für Fans des Franchise. Nun sorgt ein neues Gerücht für Aufregung: TT Games, bekannt für seine LEGO-Adaptionen, soll an einem neuen Spiel arbeiten. Dieses soll mehrere Batman-Filme abdecken und bereits im ersten Quartal 2026 erscheinen. Die Enthüllung könnte laut Spekulationen bereits am 19. August bei der Gamescom Opening Night Live erfolgen.

Die Enttäuschung nach Arkham Knight

Nach dem gefeierten Batman: Arkham Knight von 2015 war die Zukunft von Batman-Spielen ungewiss. Gotham Knights aus dem Jahr 2022 ließ Batman außen vor und enttäuschte viele Spieler. Auch Rocksteady Studios, die Entwickler der Arkham-Reihe, setzten mit Suicide Squad: Kill the Justice League auf das falsche Pferd – ein kommerzieller Misserfolg. Auch zu diesem Spiel haben wir natürlich eine Review verfasst. Die Hoffnung auf ein neues, hochwertiges Batman-Spiel war lange Zeit gedämpft.

Fan-Reaktionen auf ein mögliches LEGO Batman-Spiel: Euphorie und Nostalgie

Die Gerüchte um das neue Spiel lösen bei Fans große Begeisterung aus. Auf Reddit überschlagen sich die Kommentare: „Day One Buy“, „Ich bin sofort dabei“ und „Es wird Zeit für ein neues LEGO-Batman-Spiel“ sind nur einige der euphorischen Stimmen. Besonders die Aussicht auf die Rückkehr des ikonischen 1989er Batman-Themas sorgt für viel nostalgische Vorfreude.

Die bisherigen LEGO Batman-Spiele – „LEGO Batman: The Videogame“ (2008), „LEGO Batman 2: DC Super Heroes“ (2012) und „LEGO Batman 3: Beyond Gotham“ (2014) – gelten als Klassiker. Sie kombinierten humorvolle Erzählweise mit actionreichem Gameplay und einem breiten Spektrum an DC-Charakteren. Ein neuer Teil könnte diese Erfolgsformel fortsetzen und mit modernen Features erweitern.

Was kommt als Nächstes?

Noch ist nichts offiziell bestätigt. Weder TT Games noch Warner Bros. Games haben sich zu den Gerüchten geäußert. Dennoch steigt die Spannung – und die Hoffnung, dass Batman bald wieder in LEGO-Form über die Bildschirme flimmert. Wer sich für weitere DC-Spiele interessiert, sollte auch einen Blick auf unsere Seite werfen.