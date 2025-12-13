„LEGO Batman“ meldet sich zurück: Neues Open-World-Abenteuer startet 2026

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der „dunkle Ritter“ kehrt zurück. Und diesmal größer, offener und vollgepackt mit LEGO-Humor. Warner Bros. Games und DC haben offiziell bestätigt, dass LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight am 29. Mai 2026 weltweit erscheint. Dich erwartet ein neues Open-World-Action-Abenteuer für PlayStation 5, Xbox Series und PC mit einer riesigen Portion Fanservice für alle Generationen von Batman-Fans.

Enthüllt wurde das Spiel im Rahmen der The Game Awards, inklusive neuem Trailer und einem augenzwinkernden Auftritt von LEGO Batman selbst in der Batcave. Zeitgleich sind auch die Vorbestellungen für die Standard- und Deluxe-Edition gestartet.

Legacy of the Dark Knight will mehr sein als nur ein weiteres LEGO-Spiel. Das neue Abenteuer spannt einen erzählerischen Bogen von Bruce Waynes Ausbildung bei der „League of Shadows“ bis zu seinem Aufstieg als Beschützer von Gotham City. Dabei erlebst du eine Mischung aus klassischen und modernen Batman-Interpretationen, alles verpackt im typischen LEGO-Stil.

An deiner Seite stehen bekannte Verbündete wie Robin, Nightwing, Batgirl und sogar Catwoman, die jeweils über eigene Fähigkeiten, Ausrüstung und Spielstile verfügen. Ob du lieber direkt in den Kampf gehst, clever kombinierst oder Rätsel löst, bleibt ganz dir überlassen.

Gotham City als riesiger LEGO-Spielplatz

Das Herzstück des Spiels ist eine offene Version von Gotham City, die du frei erkunden kannst. Verbrechen aufklären, Nebenmissionen erledigen, Geheimnisse entdecken oder einfach Chaos anrichten. Gotham wird dein LEGO-Spielplatz, wenn du willst. Natürlich dürfen auch die ikonischen Gegner nicht fehlen. Mit dabei sind unter anderem Joker, Two-Face, Poison Ivy, Mr. Freeze, Penguin, Firefly, Ras al Ghul und Bane. Jeder von ihnen bringt eigene Missionen und Herausforderungen mit, die Gotham zunehmend gefährlicher machen.

Ein Batman-Spiel ohne Fahrzeuge? Undenkbar! Legacy of the Dark Knight fährt schwer auf: Du kannst unter anderem mit dem Batmobile aus Batman: The Animated Series oder dem Batpod aus The Dark Knight durch Gotham rasen. Sogar das ikonische Batmobil aus den Tim Burton-Filmen ist dabei. Insgesamt erwarten dich über 20 Fahrzeuge, darunter auch der Tumbler. Viele davon lassen sich sammeln, freischalten und individualisieren, genau wie ein Großteil der Ausrüstung und Kostüme. Hier bekommst du Batman im vollen Umfang.

Das steckt in den Editionen

Die Standard Edition (69,99 €) bietet dir:

die komplette Story-Kampagne

über 100 Anzüge und Outfits

mehr als 20 Fahrzeuge

über 250 Batcave-Deko-Objekte

den Dark Knight Returns Batsuit als Vorbestellerbonus

Die Deluxe Edition (89,99 €) legt noch einige Scheiben drauf:

Legacy Collection zum Launch mit drei Themenpaketen

zusätzliche Anzüge, Fahrzeuge und Batcave-Inhalte

die Mayhem Collection ab September 2026

neuer Mayhem Mode, in dem du als Joker und Harley Quinn spielst

72 Stunden Early Access ab dem 26. Mai 2026

Wenn du dich mit einem Warner-Bros.-Games-Account anmeldest, schaltest du zusätzlich den „Golden Age Batsuit“ frei. Außerdem erscheinen parallel vier neue LEGO DC Batman Sets, die exklusive digitale Inhalte enthalten, darunter goldene Batsuits und spezielle Batmobile-Varianten. Diese Extras bekommst du allerdings nur über die physischen LEGO-Sets.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – Switch 2-Version kommt später, aber sie kommt

Ein LEGO-Spiel nicht für die Switch 2? Nun, so ganz stimmt das nicht. Auch Nintendo-Fans dürfen hoffen: Eine Version für Nintendo Switch 2 ist bereits bestätigt, Details zum Release folgen allerdings erst nächstes Jahr. Du kannst das Spiel aber schon jetzt auf die Wunschliste setzen.

Entwickelt von TT Games, soll LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Jahrzehnte an Batman-Geschichte mit dem bekannten LEGO-Charme verbinden. Offene Welt, bekannte Figuren, tonnenweise Sammelobjekte und eine ordentliche Portion Humor. Das Spiel richtet sich klar an Fans von damals und heute.

