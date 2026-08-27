LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters bekommt ersten DLC

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters (hier geht es zu unserer Game Review) haben Batman und seine Verbündeten bisher Gotham unsicher gemacht. Jetzt wird es Zeit, die Seiten zu wechseln. Der kommende Mayhem Collection DLC lässt euch erstmals selbst als Joker und Harley Quinn spielen – und bringt dafür eine komplett neue Mission sowie einen eigenen Spielmodus mit.

Warner Bros. Games und TT Games haben den DLC jetzt mit einem neuen Trailer ausführlicher vorgestellt. Die Veröffentlichung ist für den 18. September 2026 geplant.

Joker und Harley Quinn bekommen ihre eigene Geschichte

Das Herzstück der Erweiterung ist eine neue Story-Mission. Darin brechen Joker und Harley Quinn aus Arkham Asylum aus und sorgen anschließend für Chaos in Gotham. Beide Figuren verfügen dabei über eigene Fähigkeiten, Gadgets und Angriffe. Dadurch soll sich das Spielen mit den beiden Bösewichten deutlich anders anfühlen als die bisherigen Missionen mit Batman und seiner Bat-Familie.

Und genau das dürfte für Fans besonders interessant sein: Statt die bekannten Schurken nur zu bekämpfen, könnt ihr diesmal selbst die Kontrolle über sie übernehmen.

Mayhem Mode bringt ein neues Spielprinzip

Noch spannender ist der neue Mayhem Mode. Hier geht es nicht einfach darum, eine weitere klassische LEGO-Mission abzuschließen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Joker und Harley ziehen durch Gotham und müssen möglichst viel Chaos verursachen. Die einzelnen Durchläufe sind dabei zeitlich begrenzt. Ihr baut eine eigene Verbrechertruppe auf, verbessert euer Versteck und stattet eure Charaktere während der Runs mit neuer Ausrüstung aus. Damit erinnert der Modus deutlich an ein Roguelite. Wer einen Durchlauf schafft, kann sich auf den nächsten vorbereiten und versuchen, noch weiter zu kommen.

Neue Outfits und noch mehr Batman-Inhalte

Zusätzlich bekommen Joker und Harley verschiedene Kostüme, die von bekannten Batman-Versionen inspiriert sind. Dazu gehören unter anderem Designs aus The Dark Knight Returns und Batman: The Animated Series. Auch die sieben bereits spielbaren Charaktere aus dem Hauptspiel erhalten Joker-inspirierte Outfits. Besonders auffällig ist dabei Batmans Batman Who Laughs-Kostüm.

Der DLC erscheint am 18. September

Die Mayhem Collection erscheint am 18. September 2026 für PS5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2. Besitzer der Deluxe Edition erhalten den DLC ohne zusätzliche Kosten. Wer die Standard Edition besitzt, kann für 24,99 Euro auf die Deluxe Edition upgraden und bekommt damit sowohl die Mayhem Collection als auch die bereits veröffentlichte Legacy Collection.

Am selben Tag erscheint außerdem die Switch-2-Version von LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters.