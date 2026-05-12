Lego Batman: Legacy of the Dark Knight angeblich vollständig geleakt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Plausibel! Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Rund um Lego Batman: Legacy of the Dark Knight eskaliert die Situation aktuell komplett. Nachdem zunächst nur einzelne Informationen aufgetaucht waren, soll inzwischen offenbar nahezu das gesamte Spielmaterial illegal im Netz gelandet sein.

Mehrere Nutzer berichten derzeit von geleakten Gameplay-Szenen, Storydetails, Zwischensequenzen und internen Dateien. Besonders brisant ist dabei, dass viele Inhalte offenbar aus einer spielbaren frühen Version stammen sollen. Offiziell bestätigt wurde die Echtheit bisher allerdings noch nicht.

Der Leak verbreitet sich aktuell extrem schnell

Vor allem in sozialen Netzwerken und auf Discord-Servern tauchen derzeit immer mehr Clips und Screenshots auf. Einige Beiträge wurden bereits gelöscht, trotzdem verbreiten sich die Inhalte weiterhin rasant.

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Besonders problematisch für TT Games dürfte sein, dass angeblich auch zentrale Story-Elemente und Überraschungen betroffen sind. Dadurch könnten viele Fans bereits Monate vor einer möglichen offiziellen Enthüllung große Teile des Spiels sehen.

Reddit-Inhalt

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Das neue Lego Batman soll deutlich größer werden

Trotz der schwierigen Situation sorgen die Inhalte gleichzeitig für enormes Interesse. Laut den geleakten Informationen arbeitet TT Games offenbar an einem deutlich ambitionierteren Batman-Spiel als in der Vergangenheit.

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Unter anderem soll das Spiel mehrere Gotham-Versionen, unterschiedliche Batman-Varianten und eine wesentlich größere Open World enthalten. Zusätzlich deuten die Leaks darauf hin, dass der Titel spürbar düsterer ausfallen könnte als frühere Lego-Spiele.

Für TT Games kommt der Vorfall zu einem schlechten Zeitpunkt

Gerade für TT Games dürfte der Leak extrem unangenehm sein. Das Studio arbeitet seit Jahren an neuen Projekten und stand zuletzt immer wieder wegen interner Probleme und eingestellter Spiele im Fokus.

Ein neues Lego Batman gilt deshalb als eines der wichtigsten Projekte des Studios überhaupt. Umso problematischer dürfte es sein, dass jetzt offenbar große Teile des Spiels unfreiwillig öffentlich geworden sind.

Bislang schweigen die Verantwortlichen komplett

Weder Warner Bros. Games noch TT Games haben sich bislang offiziell zu den geleakten Inhalten geäußert. Gleichzeitig verschwinden aktuell immer mehr Videos und Bilder aus sozialen Netzwerken, was viele als indirekten Hinweis auf die Echtheit interpretieren.

Wie groß der Schaden durch den Leak am Ende tatsächlich ausfällt, dürfte sich wohl erst in den kommenden Wochen zeigen.

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