Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit von LEGO und zahlreichen Gaming-Marken könnte schon bald ein weiteres Sammlerstück erscheinen. Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass LEGO an einem Modell der ersten PlayStation arbeitet. Das Besondere: Käufer sollen zusätzlich eine exklusive Astro Bot (hier zu unserer Game Review) Figur erhalten – allerdings nur unter einer Bedingung.

Astro Bot soll kostenlose Zugabe sein

Die Informationen stammen vom bekannten LEGO-Insider BrickTap, der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit korrekten Vorabinformationen zu kommenden Sets auf sich aufmerksam gemacht hat.

Dem Leak zufolge trägt die Astro-Bot-Figur die Setnummer 40899, während das eigentliche LEGO PlayStation 1-Set unter der Nummer 72306 erscheinen soll. Die kleine Astro-Bot-Figur soll jedoch nicht separat verkauft werden. Stattdessen ist sie offenbar als sogenanntes „Gift with Purchase“ geplant – also als kostenlose Beigabe für Käufer des PlayStation-Sets zum Verkaufsstart.

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Release offenbar im Oktober

Laut den geleakten Informationen sollen sowohl das PlayStation-1-Modell als auch die Astro-Bot-Beigabe am 1. Oktober 2026 erscheinen.

Das Konsolenmodell soll aus 1.911 Teilen bestehen und in den USA rund 160 US-Dollar kosten. Einen offiziellen Preis für Deutschland gibt es bislang nicht. Da weder LEGO noch Sony das Set angekündigt haben, sollten diese Angaben derzeit noch als Gerücht betrachtet werden.

Perfekte Kombination für PlayStation-Fans

Die Wahl von Astro Bot als Bonusfigur überrascht kaum. Der kleine Roboter hat sich in den vergangenen Jahren zum inoffiziellen Maskottchen der PlayStation entwickelt.

Spätestens seit dem Erfolg von Astro Bot auf der PlayStation 5 zählt die Figur zu den bekanntesten Charakteren der Marke. Das Jump’n’Run gewann zahlreiche Auszeichnungen und festigte Astros Rolle als Aushängeschild für Sonys Konsolen. Eine LEGO-Version würde daher hervorragend zu einem Modell der legendären ersten PlayStation passen.

Noch keine offizielle Bestätigung

Trotz der glaubwürdigen Quelle bleibt Vorsicht geboten. Weder LEGO noch Sony haben das PlayStation-1-Set bislang offiziell angekündigt. Auch die kostenlose Astro-Bot-Zugabe wurde noch nicht bestätigt.

Sollte sich der Leak jedoch bewahrheiten, dürfte das Set vor allem bei Sammlern und langjährigen PlayStation-Fans für großes Interesse sorgen. Eine detailgetreue LEGO-Version der ersten PlayStation kombiniert mit einer exklusiven Astro-Bot-Figur hätte das Potenzial, zu einem der gefragtesten Gaming-Sets des Jahres zu werden.

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