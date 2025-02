Astro Bot wird als Game of the Year bei den DICE Awards gekürt

Astro Bot hat bei den DICE Awards 2025 am 13. Februar 2025 den Titel „Spiel des Jahres“ gewonnen, was eine weitere bedeutende Auszeichnung für das Spiel darstellt. Diese jüngste Anerkennung setzt die Erfolgsserie von Astro Bot bei wichtigen Branchenveranstaltungen fort, nachdem es in den letzten Monaten bereits mehrere ähnliche Preise erhalten hat.

Ursprünglich als Tech-Demo für die PlayStation 4 konzipiert, hat das Franchise einen beeindruckenden Weg zurückgelegt und der neueste Titel wurde als eines der besten Spiele des Jahres 2024 gefeiert. Der von Team Asobi entwickelte Plattformer wurde im vergangenen Oktober veröffentlicht und erzielte großen Erfolg, indem er am Ende des Jahres zu den meist prämierten Spielen aller Zeiten gehörte.

Astro Bot erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter mehrere Preise als Spiel des Jahres, und verkaufte sich in den ersten zwei Monaten über 1,5 Millionen Mal. Das PS5-Exklusivspiel gewann kürzlich erneut den wichtigsten Preis des Abends, was seine anhaltende Popularität bestätigt. Bei den 28. DICE Awards am 13. Februar 2025 wurde Team Asobi für Astro Bot mit dem Preis für das Spiel des Jahres ausgezeichnet und setzte sich dabei gegen Balatro, Black Myth: Wukong, Indiana Jones und der Große Kreis und Helldivers 2 durch.

We are incredibly honored that ASTRO BOT has been awarded Game of the Year at the D.I.C.E. Awards! 🏆

To all our Astro friends—thank you from the bottom of our hearts for being part of this journey. Here’s to even greater adventures ahead!🚀#DICEAwards2025 #GameOfTheYear… pic.twitter.com/loz4Pnplwy

— Team ASOBI (@TeamAsobi) February 14, 2025