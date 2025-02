PlayStation setzt auf Astro Bot-Erfolg: Kommen jetzt mehr familienfreundliche Spiele?

Sony hat sich in den letzten Jahren vor allem auf große, cineastische Blockbuster wie God of War, The Last of Us oder Ghost of Tsushima konzentriert. Doch mit dem Erfolg von Astro Bot scheint sich eine neue Strategie abzuzeichnen: PlayStation will künftig mehr Spiele für Familien und jüngere Spieler entwickeln.

In einer aktuellen Investorenkonferenz (via VGC.com) sprach Sony-Präsident Hiroki Totoki über die neue Ausrichtung. Er verwies auf die Erfolge des Plattform-Spiels in Super Mario 64-Qualität und -Manier, das bei den Game Awards 2024 gleich vier Preise abräumte, darunter „Game of the Year“ und „Best Family Game“. Letzteres eigentlich eine Kategorie die Nintendo „gehört“.

„Die Tatsache, dass Titel in Genres, die wir in Zukunft ausbauen möchten, darunter Titel für Familien und Live-Service-Spiele, diese Auszeichnungen erhalten haben, ist ein großer Schritt zum Aufbau eines breiten Titelportfolios“, so Totoki.

Schon länger war bekannt, dass Sony verstärkt auf Live-Service-Spiele wie Helldivers 2 setzt. Doch die Ankündigung, mehr familienfreundliche Titel zu veröffentlichen, kommt überraschend. Bisher überließ PlayStation diesen Bereich meist Drittanbietern.

„Es ist bemerkenswert, dass ein so kleines Team in der Lage ist, ein so großes Spiel abzuliefern. Es ist selbst wirklich ein großartiges Spiel geworden und mittlerweile eine Feier von allem, was PlayStation ausmacht“, so der Sony-Präsident weiter.

Kehren Kult-Serien wie Ape Escape und Sly Cooper zurück?

Sollte Sony wirklich stärker auf Spiele setzen, die ein breites Publikum ansprechen, bietet sich eine perfekte Gelegenheit, alte Klassiker wiederzubeleben. Marken wie Ape Escape oder Sly Cooper haben eine große Fangemeinde und wären ideale Kandidaten für ein Comeback. Interessanterweise hat Sony in Astro Bot bereits Anspielungen auf diese Kult-Franchises versteckt. Zudem wird ein Ape Escape-Minispiel im kommenden Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auftauchen. Alles nur ein Zufall?

Familienfreundliche PlayStation-Spiele sind eine gute Sache für PlayStation – immerhin mussten in letzter Zeit viele Live-Service-Spielprojekte eingestanzt werden. Für viel Geld. Etabliert sich PlayStation als neues Nintendo? Eher nicht. Ghost of Yotei, die Fortsetzung von Ghost of Tsushima, soll 2025 erscheinen. Sony wird seine Erfolgstitel natürlich nicht vernachlässigen.

Statt weniger Blockbuster will Sony offenbar einfach ein breiteres Angebot schaffen. Ob das gelingt? Wir werden sehen. Mit Astro Bot hat Team Asobi auf jeden Fall ein Meisterwerk erschaffen.