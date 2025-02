Metal Gear Solid Delta: Rückkehr von Ape Escape und MGS3-Bossen

Am 13. Februar 2025 wurde der Release-Trailer zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater veröffentlicht, der den Spielern das Minispiel Snake vs. Monkey zeigte. Der Trailer bestätigte auch, dass viele legendäre Bosse aus dem Originalspiel wieder dabei sein werden. Das Spiel selbst erscheint am 28. August 2025. Seit der ersten Ankündigung sorgt das Remake bei Metal Gear-Fans für Aufregung. Unter den Titeln der beliebten Serie gilt MGS3 als einer der Favoriten.

Die Geschichte von Snake, der sich durch den Dschungel kämpft und auf einzigartige Endgegner trifft, ist zusammen mit der tiefgründigen Erzählung zu einer Ikone der Spieleindustrie geworden. Das Remake verspricht, dieses Erlebnis mit moderner Grafikleistung neu zu beleben und bleibt dabei dem Originalspiel treu. Kürzlich erhielten die Spieler einen ersten Blick auf einige der Kämpfe, die sie erwarten.

Werbung

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bringt bekannte Charaktere zurück

Auf der letzten PlayStation State of Play wurde der Gerücht-umwobene Erscheinungstermin von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater schließlich mit dem 28. August 2025 bestätigt. Spieler müssen sich also noch einige Monate gedulden, bevor sie wieder in die Rolle von Snake schlüpfen können. Der Trailer zeigte viele ikonische Szenen aus dem Originalspiel, einschließlich der Auftritte einiger Bosse.

Ein Detail, das die Fans begeisterte, war das Auftauchen eines cartoonartigen Pipo-Affen aus Ape Escape im Dschungel am Ende des Trailers. Dies deutet auf die Rückkehr des beliebten Minispiels Snake vs. Monkey aus MGS3 hin, bei dem die Spieler Pipo-Affen jagen und fangen mussten. Im Gegensatz dazu müssen Xbox-Spieler diese Kreaturen nicht im Dschungel fangen, da der Trailer mit einem Bild endete, das auf ein Crossover mit dem Bomberman-Franchise hinweist.

Beide Trailer enden mit einem Schild, das mit „And more…“ auf mögliche weitere Inhalte hinweist, wobei unklar bleibt, ob es sich dabei um wiederkehrende Features aus dem Originalspiel oder neue handelt.

Quelle: youtube.com via PlayStation