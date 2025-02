„State of Play“ am 12. Februar: Alle Infos zur nächsten PlayStation-Show

Morgen ist es soweit: Sony bringt eine neue Ausgabe von „State of Play“ an den Start! Die Show wird spannende Neuigkeiten und Updates zu kommenden PS5-Spielen liefern, so das Versprechen. Hier erfährst du alles, was du wissen musst – von der Uhrzeit bis zu den Streaming-Optionen.

Wann startet die Show?

Das Event beginnt am 12. Februar um 23:00 Uhr (MEZ) . Wer in Japan zuschaut, muss früh aufstehen, denn dort läuft die Übertragung am 13. Februar um 07:00 Uhr.

Die Show wird über 40 Minuten dauern und sowohl auf YouTube als auch auf Twitch gestreamt.

„State of Play“ am 12. Februar: Welche Spiele werden gezeigt?

Sony hält sich mit konkreten Details noch zurück, aber „State of Play“ bietet traditionell eine Mischung aus exklusiven PlayStation-Titeln und Spielen von Drittanbietern. Es könnte also neue Trailer, Gameplay-Einblicke und Überraschungen geben.

Ein heißer Kandidat dürfte Death Stranding 2 sein, nachdem Hideo Kojima in sozialen Netzwerken angeteast hat, dass er aktuell an einen neuen Trailer zum Spiel arbeitet. Monster Hunter Wilds, Assassin’s Creed Shadows, Elden Ring Nightreign, Split Fiction und Borderlands 4 waren bereits Thema im Januar, als ein bekannter Gaming-Insider über die kommende PlayStation-Show gesprochen hat. Vielleicht gibt es auch neue Infos zu heiß erwarteten Titeln wie Marvel’s Wolverine, Ghost of Yotei oder anderen kommenden Highlights.

Streamer aufgepasst

Du kannst State of Play live auf YouTube und Twitch verfolgen – oder hier bei uns, dass Video haben wir dir unterhalb eingebettet. Beachte jedoch, dass Sony keine Kontrolle über lizenzierte Musik in der Show hat. Das kann bedeuten, dass Co-Streams oder Video-on-Demand (VOD) Inhalte wegen Urheberrechten stummgeschaltet oder blockiert werden.

Falls du eine Zusammenfassung oder Clips speichern möchtest, solltest du lizenzierte Musik vermeiden, um Probleme zu umgehen.