Marvel’s Wolverine: Gibt es bald neue Infos?

Ein Brancheninsider hat angedeutet, dass Entwickler Insomniac Games und Publisher Sony bald mehr von Marvel’s Wolverine zeigen könnten, dem kommenden Action-Adventure, das erstmals 2021 auf einem PlayStation Showcase Event vorgestellt wurde. Es sind nun mehr als drei Jahre vergangen, seit Fans einen ersten Blick auf den kommenden Titel werfen konnten, und Insomniac hat seitdem geschwiegen. Neue Details deuten jedoch darauf hin, dass bald neue Informationen verfügbar sein werden. Das Studio war früher vor allem für die Entwicklung der Ratchet-&-Clank– und Spyro-the-Dragon-Reihen bekannt. Seit dem Debüt von Marvel’s Spider-Man im Jahr 2018 hat der Entwickler jedoch viel Anerkennung dafür erhalten, die beliebte Marvel-Figur auf moderne Konsolen gebracht zu haben.

Nach der Veröffentlichung von drei Spider-Man-Spielen zwischen 2018 und 2023, von denen eines ein Spin-off war, bereitet sich Insomniac jetzt darauf vor, Marvel’s Wolverine auf die PlayStation 5 zu bringen. Gerüchten zufolge könnte der Titel im Jahr 2025 erscheinen. Da Marvel’s Blade offenbar noch Jahre entfernt ist, sehnen sich die Fans danach, mehr von Marvel’s Wolverine zu erfahren. Das Warten könnte bald vorbei sein. Laut dem Twitter-Nutzer Kurakasis, der zuvor Project Ethos und das neue Destiny-Handyspiel geleakt hat, plant Sony, neues Material zum Titel zu zeigen.

From my little digging, it looks like Sony is gearing up to show off some new stuff from Marvel’s Wolverine. It’s hard for me to determine when it’ll happen, but I’m guessing it’ll be this year—either at TGA or at some unannounced, super-secret event.

— Kurakasis (@Kurakasis) October 17, 2024