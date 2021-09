Insomniac Games: Wolverine wird für Erwachsene sein

Wolverine Trailer Screenshot 2 © Insomniac Games

Wenn es nicht schon genug Grund zur Freude ist, dass Insomniac Games aus dem Nichts ein Game zu Marvel’s Wolverine ankündigt, so setzt das Studio noch Eins oben drauf. Denn der Creative Director Brian Horton, der bereits in Spider Man: Miles Morales geschaffen hat, gibt zu verstehen dass Wolverine doch eher etwas für Erwachsene sein wird. Um genau zu sein sagt er das Spiel bekomme einen “Mature Tone” um wohl nicht die Erwartungen zu hoch zu schrauben, aber eindeutig ein Statement zu setzen.

Marvel’s Wolverine: Schon der Teaser war blutig

Spider Man und Spider Man: Miles Morales sind zwei absolut gelungene und von Fans gefeierte Spiele. Da gibt es keinerlei Zweifel. Die Abenteuer um die beiden Netz-Schwinger sind einfach grandios gelungen. Die besten Comic Helden Action Games die es vermutlich je gab. Jedoch sind diese Spiele eher jugendfrei gehalten. Auch wenn man nun argumentieren würde, dass die Gegner ordentlich “auf die Fresse bekommen” so wird nie jemand getötet.

Advertisment

Gegner werden maximal außer Gefecht gesetzt. KO geschlagen. Und selbst wenn man jemand vom Dach eines Hochhauses wirft, schießt Spider Man noch eine Netzbombe hinterher, damit diese Person an der Hausmauer kleben bleibt und nicht in den Tod stürzen kann. Achtet man darauf, sind die Spiele bis auf die Prügeleien also sehr zahm.

Der Teaser zu Marvel’s Wolverine lässt bereits einen ganz anderen Ton wirken. Der von Horton erwähnte “Mature Tone” zeigt sich da bereits in einer komplett demolierten Kneipe. Sieht man ganz genau hin, kann man einen abgetrennten Fuß entdecken, zwischen einem ganzen Haufen schwer Verletzter. Und wie im Screenshot oben zu sehen, klebt neben Logan an der Bar auch Blut. Mature ist also definitiv ein Understatement.

Logan zu ärgern ist keine gute Idee

Aus den Comics und den Filmen ist der kanadische Ex-Söldner und dauerhaft miesgelaunte Logan bereits bekannt für sein Temperament. Und dass er, wenn er in die Offensive geht, keine halben Sachen macht. Er halbiert aber durchaus manche Körperteile. Es wäre also dem Charakter nicht gerecht, wenn das Spiel tatsächlich so brav würde wie die Spider Man Games.

Es gibt noch kein Release Fenster für Marvel’s Wolverine, allerdings sollte man nicht allzu früh damit rechnen. Von Insomniac Games heißt es, dass es noch in einem sehr frühen Stadium ist. Zumal aktuell auch an der Fortsetzung der Spider Man Spiele gearbeitet wird, welche 2023 erscheinen soll. So wäre es eher wahrscheinlich, dass wir Wolverine erst danach zu sehen und spielen bekommen.

Wolverine wird ein PlayStation 5 exklusiv Titel und damit ein weiteres Highlight für Sonys Liste.