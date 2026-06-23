Nach Jahren des Wartens: Marvel’s Wolverine zeigt endlich sein wahres Gesicht

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Während der jüngsten State of Play sorgte Sony mit einer Ankündigung für besonders viel Aufmerksamkeit. Nach Jahren der Funkstille präsentierten Sony und Insomniac Games endlich ausführliches Gameplay zu Marvel’s Wolverine. Seit der ersten Ankündigung im Jahr 2021 warteten Fans auf konkrete Einblicke in das Abenteuer rund um den beliebten X-Men-Helden. Nun ist klar, dass das Studio deutlich mehr plant als eine einfache Kopie seiner erfolgreichen Spider-Man-Spiele.

Der neue Trailer zeigt erstmals ausführlich, wie sich Logan spielt, welche Rolle die Geschichte einnimmt und in welche Richtung sich das Spiel entwickelt. Bereits nach wenigen Minuten wird deutlich, dass Marvel’s Wolverine einen völlig anderen Ton anschlägt als die bisherigen Marvel-Abenteuer von Insomniac Games.

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Wolverine setzt auf rohe Gewalt statt Akrobatik

Schon die ersten Spielszenen zeigen, dass Wolverine deutlich härter vorgeht als Spider-Man. Während Peter Parker seine Gegner meist mit Akrobatik, Geschwindigkeit und Gadgets ausschaltet, verlässt sich Logan auf seine berühmten Adamantium-Klauen und rohe Gewalt.

Die Kämpfe wirken direkter, brutaler und deutlich persönlicher. Gegner werden nicht einfach weggeschleudert, sondern regelrecht zerlegt. Gleichzeitig vermittelt das Gameplay das Gefühl, einen nahezu unaufhaltsamen Kämpfer zu steuern, der sich auch von größeren Gegnergruppen nicht einschüchtern lässt.

Gerade dieser Aspekt dürfte viele Fans freuen. Schließlich gehört Wolverines kompromisslose Art seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Merkmalen der Figur. Der neue Trailer deutet darauf hin, dass Insomniac genau diesen Charakterzug glaubwürdig einfangen möchte.

Mehr als nur stumpfe Action

Trotz der spektakulären Kämpfe scheint Marvel’s Wolverine nicht ausschließlich auf Action zu setzen. Mehrere Szenen zeigen, dass auch Stealth-Elemente eine wichtige Rolle spielen werden.

Logan kann sich an Gegner anschleichen, seine Umgebung nutzen und Feinde lautlos ausschalten. Dadurch entsteht eine interessante Mischung aus aggressiven Kämpfen und taktischem Vorgehen. Spieler sollen offenbar selbst entscheiden können, wie sie bestimmte Situationen angehen möchten.

Darüber hinaus deuten die gezeigten Szenen auf verschiedene Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten hin. Zwar haben die Entwickler noch nicht alle Details verraten, doch vieles spricht dafür, dass Logan im Verlauf des Spiels neue Techniken erlernen und seinen Kampfstil weiter ausbauen kann.

Bekannte Gesichter aus dem X-Men-Universum

Auch die Handlung rückt zunehmend in den Mittelpunkt. Der Trailer bestätigt Auftritte mehrerer bekannter Figuren aus dem X-Men-Universum und gibt erste Hinweise auf die Geschichte.

Unter anderem sind Jean Grey und Wolverines langjähriger Rivale Sabretooth zu sehen. Gleichzeitig deutet vieles auf einen Konflikt rund um entführte Mutanten und eine größere Bedrohung hin, die weit über Logan selbst hinausgeht.

Besonders spannend ist dabei die Frage, wie eng Marvel’s Wolverine mit anderen Marvel-Projekten von Insomniac verbunden sein wird. Bereits die Spider-Man Games enthielten zahlreiche Hinweise auf weitere Helden und Figuren. Viele Fans spekulieren deshalb bereits darüber, ob Wolverine künftig Teil eines größeren Spiele-Universums werden könnte.

Interessant ist außerdem, wie stark sich Insomniac Games offenbar an den Stärken der Figur orientiert. Während viele Superheldenspiele auf spektakuläre Fähigkeiten und große Effekte setzen, lebt Wolverine seit jeher von seiner Persönlichkeit. Logan ist kein klassischer Held, der jede Situation diplomatisch löst. Er handelt impulsiv, trifft harte Entscheidungen und gerät regelmäßig in Konflikte mit seinem Umfeld. Genau dieser innere Konflikt scheint auch im Spiel eine wichtige Rolle einzunehmen. Mehrere Szenen des Trailers deuten darauf hin, dass die Entwickler nicht nur die Action, sondern auch die menschliche Seite der Figur stärker beleuchten möchten. Das könnte Marvel’s Wolverine von vielen anderen Comic-Adaptionen der vergangenen Jahre abheben.

Eines der wichtigsten PS5-Spiele des Jahres

Für Sony könnte Marvel’s Wolverine zu einem der bedeutendsten Exklusivtitel des Jahres werden. Insomniac Games hat mit Marvel’s Spider-Man und Spider-Man 2 bereits bewiesen, dass das Studio Superhelden-Spiele auf höchstem Niveau entwickeln kann.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt nun, dass Wolverine keineswegs nur ein weiterer Aufguss dieser Formel werden soll. Stattdessen setzt das Team auf einen deutlich erwachseneren Ton, brutalere Kämpfe und einen Helden, der sich grundlegend anders spielt als Spider-Man.

Nach Jahren des Wartens wirkt es deshalb so, als hätte Marvel’s Wolverine endlich das geschafft, worauf viele Fans gehofft haben. Das Spiel fühlt sich nicht wie ein weiteres Marvel-Abenteuer an, sondern wie ein echtes Wolverine-Spiel. Genau deshalb dürfte der Titel schon jetzt zu den spannendsten PlayStation-Veröffentlichungen des Jahres gehören.